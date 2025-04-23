‘Eşref Rüya’ liderlik koltuğuna oturdu

Haftanın dizisi: Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, 14-20 Nisan arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Uzak Şehir listenin zirvesinde yer alırken onu sırasıyla Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Eşref Rüya, Gönül Dağı, İnci Taneleri, Kral Kaybederse, Mehmed Fetihler Sultanı, Sahipsizler ve Kuruluş Osman takip etti.

Öte yandan Çarşamba günündeki çetin rekabet sürerken Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünde yer aldığı ‘Eşref Rüya’, 4. bölümünde yaklaşık 2 puan artarak 8.15 reytingle kendi gününde liderlik koltuğuna oturdu. Dizi, sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Hacivat ve Karagöz’ün dönüş hikâyesi

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Kenan Aktaşın’ın yaptığı, senaryosunu Ayhan Yavuz Açıkgöz’ün kaleme aldığı Netco Prodüksiyon imzalı animasyon filmi ‘Hay Hak: Karagöz Hacivat’, açılışını 23 bin 96 seyirciyle gerçekleştirdi.

Film, 4 yıl boyunca kaybolduktan sonra köylerine geri dönen sakar ikili Hacivat ve Karagöz’ün hikâyesini anlatıyor.

Teoman’dan yeni bir remix albümü

Haftanın albümü: Türk Rock Müziği’nin efsane isimlerinden Teoman, hafızalara kazınan şarkılarının yenilenmiş versiyonlarından oluşan ‘Remixler 2025’ albümünü Avrupa Müzik & Bayhan Müzik işbirliğiyle yayınladı. Albümde ‘Paramparça’, ‘Rüzgar Gülü’, ‘İstanbul’da Sonbahar’ gibi klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra son dönem üretimlerinden ‘Viski ve Lazanya’ da yer alıyor. Remixlerin hepsi Genco Arı imzası taşıyor.

Teoman’ın şarkılarına yeni bir soluk kazandıran albüm, dinleyicilere nostaljik bir atmosfer sunarken ritmik ve enerjik bir deneyim vadediyor.

Metin Kuru’nun 2 kitabı birden çıktı

Haftanın kitabı: Yönetmen ve yazar Metin Kuru’nun uzun zamandır hem film hem de kitap versiyonu üzerinde çalıştığı ‘Cennetin Çiçekleri-Gözü Yaşlı Hocalı’ ve ‘Erkeklerin Bittiği Gün’ projelerinin ilk aşaması tamamlandı. Eserler, Eftalya Kitap etiketiyle satışa çıktı.

‘Cennetin Çiçekleri’, Hocalı Katliamı’nda işgalci askerler tarafından başı kesilen küçük bir çocuğun ablası ile katliam yapılan operasyonu yöneten komutanın 27 yıl sonra Transilvanya’da yeniden karşılaşmasını işliyor. ‘Erkeklerin Bittiği Gün’ ise, çalıştığı laboratuvarda yanlışlıkla katıldığı simülasyon programıyla erkeklerin olmadığı bir zaman dilimine giden laboratuvar teknik servisi Bayram Amca’nın gittiği dünyadaki yaşamın akışına etkisini ve komik deneyimlerini takip ediyor.