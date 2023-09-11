Estetik hayatını kararttı. Dikişleri patladı göğüsleri düştü

Azerbaycan vatandaşı 43 yaşındaki Aysel Halilova, vücudunda birden fazla operasyon yaptırmak için İstanbul Şişli'de klinik sahibi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat T. ile anlaştı.

Anlaşma karşılığında liposaction (yağ aldırma) ve meme küçültme, dikleştirme ameliyatı için gün alan genç kadın, geçen yıl 22 Ağustos günü doktorun anlaşmalı olduğu bir hastanede ameliyat masasına yattı.

Sabah'ta yer alan habere göre Karnındaki yağları alınan ve göğüsleri 3 beden küçülen genç kadına, doktor T. tarafından ameliyatın çok başarılı geçtiğini söylendi. Ameliyat sonrası odaya çıkarılan genç kadının iddiaya göre ağrıları giderek artmaya başladı.

AĞRILARI GİDEREK ARTMAYA BAŞLADI

Ağrı kesicilerle uyumaya çalışan genç kadına, bu durumun normal olduğu ve ağrıların azalacağı söylenerek taburcu edildi. Yine iddiaya göre genç kadının ağrıları azalmadığı gibi giderek artmaya başladı.

MEMELERİ DÜŞTÜ

Ağrılarla baş etmeye çalışan genç kadının bir de vücudundaki dikişler patladı, karın altı dikişleri iltihap kaptı ve göğüsleri ise düştü.

Yeniden hastaneye başvuran kadına tedavi uygulansa da vücudundaki morarmalar ve göğüsleri nedeniyle yeniden ameliyat olması gerektiği söylendi.

Doktorun özensiz davranması nedeniyle günlerce ağrı çeken Halilova, göğüslerinin ise istediği beden olmadığını gördü.

Bununla birlikte savcılığa başvuran kadın, doktorun kendisini yaraladığını, ameliyat nedeniyle vücudunda kalıcı dikiş izleri ve hasarlar olduğunu, yeniden ameliyat olması gerektiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.