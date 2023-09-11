Estetik hayatını kararttı. Dikişleri patladı göğüsleri düştü

Şişli'deki ünlü estetik cerrahına yağ aldırma ve meme küçültme ameliyatı olan kadının ameliyat sonrası vücudundaki dikişler patladı, karın altı dikişleri iltihap kaptı ve göğüsleri düştü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Estetik hayatını kararttı. Dikişleri patladı göğüsleri düştü

Azerbaycan vatandaşı 43 yaşındaki Aysel Halilova, vücudunda birden fazla operasyon yaptırmak için İstanbul Şişli'de klinik sahibi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat T. ile anlaştı.

Anlaşma karşılığında liposaction (yağ aldırma) ve meme küçültme, dikleştirme ameliyatı için gün alan genç kadın, geçen yıl 22 Ağustos günü doktorun anlaşmalı olduğu bir hastanede ameliyat masasına yattı.

Sabah'ta yer alan habere göre Karnındaki yağları alınan ve göğüsleri 3 beden küçülen genç kadına, doktor T. tarafından ameliyatın çok başarılı geçtiğini söylendi. Ameliyat sonrası odaya çıkarılan genç kadının iddiaya göre ağrıları giderek artmaya başladı.

screenshot-17.png

AĞRILARI GİDEREK ARTMAYA BAŞLADI

Ağrı kesicilerle uyumaya çalışan genç kadına, bu durumun normal olduğu ve ağrıların azalacağı söylenerek taburcu edildi. Yine iddiaya göre genç kadının ağrıları azalmadığı gibi giderek artmaya başladı.

MEMELERİ DÜŞTÜ

Ağrılarla baş etmeye çalışan genç kadının bir de vücudundaki dikişler patladı, karın altı dikişleri iltihap kaptı ve göğüsleri ise düştü.

Yeniden hastaneye başvuran kadına tedavi uygulansa da vücudundaki morarmalar ve göğüsleri nedeniyle yeniden ameliyat olması gerektiği söylendi.

Doktorun özensiz davranması nedeniyle günlerce ağrı çeken Halilova, göğüslerinin ise istediği beden olmadığını gördü.

Bununla birlikte savcılığa başvuran kadın, doktorun kendisini yaraladığını, ameliyat nedeniyle vücudunda kalıcı dikiş izleri ve hasarlar olduğunu, yeniden ameliyat olması gerektiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

screenshot-18.png

screenshot-19.png

screenshot-20.png

Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kamyonet kağıt gibi ezilerek asfalta yapıştı: 2 yaralı Güncel
Kamyonet kağıt gibi ezilerek asfalta yapıştı: 2 yaralı
11 Eylül saldırılarının aydınlatılmasına yönelik davalar hala sonuca bağlanmadı Dünya
11 Eylül saldırılarının aydınlatılmasına yönelik davalar hala sonuca bağlanmadı
Siyasal islamcıların voleybolcu kızlarımızdan nefretinin nedeni işte o sevgi. Fatih Altaylı açıkladı Spor
Siyasal islamcıların voleybolcu kızlarımızdan nefretinin nedeni işte o sevgi. Fatih Altaylı açıkladı
Ziraat Bankası'nda kritik atama Güncel
Ziraat Bankası'nda kritik atama
PKK/YPG'nin sözde Suriye Eğitim Sorumlusu etkisiz hale getirildi Güncel
PKK/YPG'nin sözde Suriye Eğitim Sorumlusu etkisiz hale getirildi
İlber Ortaylı’dan AKP’ye asgari ücret teklifi Güncel
İlber Ortaylı’dan AKP’ye asgari ücret teklifi
Bir domuz 18 bira çalıp içti: Sarhoş olup inekle kavga etmeye çalıştı Dünya
Bir domuz 18 bira çalıp içti: Sarhoş olup inekle kavga etmeye çalıştı