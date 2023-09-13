İstanbul'da ameliyat masasında ölen psikolog Melissa Kerr için İngiliz medyası ayaklandı. Jennifer Lopez gibi kalçasının olmasını istemişti

İngiliz psikolog Melissa Kerr, kalça kaldırma ameliyatı için geldiği İstanbul'da özel bir hastanede geçtiğimiz sene hayatını kaybetmişti. İngiliz medyası olayı yeniden hatırlatarak manşetlerine taşıdı ve yurtdışında ameliyatların engellenmesini istedi.

İstanbul'da ameliyat masasında ölen psikolog Melissa Kerr için İngiliz medyası ayaklandı. Jennifer Lopez gibi kalçasının olmasını istemişti

İngiliz psikolog Melissa Kerr, kalça kaldırma ameliyatı için geldiği İstanbul'da bir özel hastanede ameliyat sırasında fenalaşıp yaşamını yitirmişti. İngiliz medyası vatandaşlarının daha uygun olduğu için yurtdışında ameliyat ve estetik operasyonlar yaptırmaması için kampanya düzenledi ve haberi yeniden tüm medya kuruluşları manşetlerine taşıdı.

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2022'de ameliyata alınan 31 yaşındaki psikolog Melissa, operasyondan hemen sonra fenalaşarak yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melissa’nın ölümünden sonra bazı İngiliz vekiller, yurtdışında yapılan estetik ameliyatlara bir yasak getirilmesi çağrısında bulundu.

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Samimi Haber'de yer alan habere göre, Melissa’nın ameliyattan sonra karaciğerinde bulunan kan damarının içindeki kanın pıhtılaşmasından dolayı fenalaşıp hayatını kaybettiği belirtildi. Norfolk yargıcı Jacqueline Lake, Melissa’nın ölümü ile ilgili soruşturma açtı. Melissa’nın ikiz kız kardeşi Natasha yaptığı açıklamda, ikiz kardeşinin ölümünden dolayı yaşadığı acıyı kelimeler ile anlatamayacağını, hayatın bundan sonra kendileri için hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını söyledi.

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“SON NEFESİME KADAR SEVECEĞİM”

Güzelik uğruna hayatını kaybeden Melissa’nın erkek arkadaşı, ölümünden sonra Facebook sayfasında Sevgililer Günü dolayısıyla Melissa için bir paylaşım yaptı. Melissa ile çekilmiş fotoğrafları paylaşan erkek arkadaşı Skye Birch,”Son nefesime kadar seni seveceğim” paylaşımı yaptı. Skye, ayrıca “Seçmiş olduğun nişan yüzüğünü yaşadığım sürece yanımda taşıyacağım” diyerek ölen nişanlısının anısını yaşatacağını dile getirmişti.

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Kerr'in ölümü ile ilgili soruşturma için bir rapor hazırlaması istenen danışman plastik cerrah Simon Withey " Brezilya popo kaldırma operasyonuna bağlantılı ölüm oranının " muhtemelen 4.000'de birin üzerinde olacağını" söyledi.

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Norfolk'un kıdemli adli tabibi Jacqueline Lake, Kerr'in estetik ameliyattan sonra öldüğünü söyledi. Uzman Lake "Bayan Kerr, işlem tarihinden önce bir cerrah veya klinisyen tarafından görülmedi. Bayan Kerr prosedürlerden önce sınırlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Bayan Kerr'e bu prosedürle ilgili riskler ve ölüm oranı hakkında sınırlı bilgi verildi" iddasında bulundu.

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