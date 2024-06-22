Estetik operasyonlar sonrası neredeyse 20 yaş gençleşti

Kaynak: Haber Merkezi
Estetik operasyonlar sonrası neredeyse 20 yaş gençleşti

59 yaşındaki bir kadının estetik operasyonlar sonrası yaşadığı inanılmaz değişim, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

59 yaşındaki bir kadının estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir dizi estetik ameliyat geçiren kadın, neredeyse 20 yaş gençleşmiş haliyle görenleri şaşırttı ve kısa sürede internetin gündemine oturdu.

Geçirdiği operasyonlar sonrasında daha genç bir görünüme kavuşan kadın, estetik cerrahinin mucizevi etkisini gözler önüne serdi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraflar ve videolar, binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok kullanıcı, kadının yeni görünümüne hayran kaldıklarını ifade etti.

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