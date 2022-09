Et reklamları yasaklanıyor. Dünyada bir ilk

BBC Türkçe'nin haberine göre Haarlem Belediyesi, otobüs durakları ve kamusal alandaki diğer reklam panolarının işletmesini yapan 3 şirketle görüşerek, mevcut sözleşmelerin sona ermesinin ardından kentte "biyo-endüstri ürünlerinin" reklamlarına artık izin verilmeyeceğini bildirdi.

Daha önce uçak yolculuğu, benzinli otomobil ve fosil yakıtlar için reklam yasağı kararı alan Haarlem kenti, dünyada et ve et ürünleri reklamını yasaklayan ilk şehir olacak.

2024’TEN İTİBAREN YASAK

Et reklamları yasağının 2024 yılından itibaren başlaması planlanıyor. Yeşil Sol Parti'nin (GL) önerisiyle gündeme gelen et ve et ürünleri reklamı yasağı, diğer partilerin de desteğiyle kabul edildi.

Önerge sahibi Yeşil Sol Parti'li belediye meclisi üyesi Zigy Klazes, et ve et ürünlerinin, iklim değişikliği konusunda, uçak yolculuğu, benzinli otomobil ve fosil yakıtlarla aynı derecede olumsuz etkiye sahip olduğunu savunarak, reklam yasağı kapsamının genişletilmesini istedi.

ET ÜRETİCİLERİ TEPKİLİ

Et üreticileri, belediye meclisinin bu kararına tepki gösteriyor. Et Üreticileri Birliği'ne göre, bu "aşırıya kaçan" bir adım.

Groningen Üniversitesi'nden idare hukuku uzmanı Prof. Dr. Herman Bröring, Haarlem Belediyesi'nin et reklamı yasağının, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelebileceğini söylüyor.

Amsterdam Üniversitesi'nden pazarlama uzmanı Prof. Dr. Willemijn van Dolen ise, yapılan araştırmaların, et tüketimindeki artışın reklamlarla bağlantılı olduğunu ortaya koyduğunu söylüyor.