Et tüketirken ilaç kullananlar dikkat

Editör: Erkavim Yıldırım

Sağlık beslenmenin bir parçası olan kırmızı et tüketimi, Kurban Bayramı’nda diğer günlere kıyasla artış gösterebiliyor. Günlük beslenme alışkanlıklarının dışına çıkılan günlerden biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlar kırmızı et tüketimine dikkat çekti. Özellikle ilaç kullanan kişilerin kırmızı et tüketirken daha fazla dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Yıllar, bayramda tüketilecek olan etlerle birlikte kullanılan ilaçların olumsuz etkileşime girebileceğini söyledi.

“NORMAL İLACINIZI ALSANIZ BİLE KANDAKİ DEĞERLERİ DEĞİŞEBİLİR”

Vücuda giren bir maddenin yabancı olması durumunda vücudun bunu hemen fark ederek reaksiyon gösterip bir an evvel dışarı atmaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Yıllar, “Özellikle ilaçların, birçok besinin ve aktif maddenin işlem gördüğü yer karaciğerdir. Buralarda da özel enzimler vardır. Belli bir miktarda belli bir aktivite ile giren maddeleri dışarı atar. Siz ekstradan vücuda soktuğunuzda eğer bahsettiğimiz yerlere etkisi farklı oluyorsa birdenbire o enzimlerin hem aktivitesi hem de miktarı artmaya başlıyor. Bazen de tam tersi azalabiliyor. Azalınca bu yolla parçalanan ilaçlar kanda artmaya başlar. Siz normal dozda aldığınız halde bir bakarsınız kandaki miktarı artar. Buna en güzel örnek greyfurt suyudur” dedi.

Bir ilaç alındığında normal çalışan enzimlerin miktarlar bozulduğunda kandaki miktarının da arttığına ya da azaldığında dikkat çeken Prof. Dr. Okan Yıllar, “İlaç parçalayan sistemde vücuda besin yoluyla giren maddeler dolayısıyla değişim yaşanır. O zamanda kandaki miktarı değişir. Ve vücutta iç kanamalar başlar. Özellikle kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaç gruplarına dikkat etmeliyiz” uyarısında bulundu.

“PİŞİRME YÖNTEMLERİ DE SAĞLIĞIMIZ İÇİN TEHLİKE”

Et tüketiminde pişirme yöntemlerinin de tehlikeli olabileceğinin söyleyen Yıllar, “Eğer eti ateşte fazla kızartırsanız üstünde kömürleşmeler meydana gelir. Onların içinde bir takım aktif maddeler bulunur. İşte bunlar ‘fazla iş yap' karaciğerdeki enzimleri dürter. Ve sizin çok kritik olarak aldığınız ilaçların kandaki seviyelerini değiştirebilir. Ayrıca bırakın ilacı bunların içinde vücudumuz için iyi olmayan maddeleri de bu sayede almış oluruz” diye konuştu.

“KOLON KANSERİNE NEDEN OLABİLİR”

Etin çok masum görüldüğünü fakat hayvanların beslenmesi sırasında kullanılan yemlerin yüksek miktarda antibiyotik içerdiğinin altını çizen Prof. Dr. Yıllar; “Antibiyotik, kan sulandırıcılar, hipertansiyon gibi ciddi ve önemli miktarda ilaç alan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Yağda pişirme sağlıksız bir yöntem. Kızdırdığınız yağda serbest oksijen radikalleri gibi bir takım maddeler ortaya çıkar. Bu maddeler vücudumuzda direk hasar yapan maddelerdir. Ve bu maddeler maalesef kolon kanserine bile sebep olabilir. Hatta son yıllarda kolon kanserinde artışlar gözlemlenmiştir” şeklinde konuştu.

“EN MASUMU BUĞULAMA”

Prof. Dr. Yıllar son olarak da en sağlıklı yöntemin buğulama olduğunu söyleyerek, “Pişirme yönteminin en masumu buğulamadır. Tavada kızartma, ateş üstünde pişirme ve bir de bunların yanında çeşitli ilaçları alma gibi bir takım risk faktörleri var. Bunlar birbirleriyle direkt etkileşen şeylerdir. Besin dediğimiz şey çok masum değildir. İçinde fonksiyonel ve çok aktif maddeler vardır. Özellikle ciddi ilaç alanlar bu yüzden beslenme alışkanlıklarının değişmesi durumunda ya da öncesinde mutlaka doktorlarından tavsiye alsınlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İHA