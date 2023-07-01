Et ve Süt Kurumu mağazaları, 'kuyruklar rahatsız ediyor' diye mi kapatıldı? CHP’li Öztunç sordu

Et ve Süt Kurumu’nun mağazalarının son dönemde üst üste kapanması Meclis gündemine taşındı. CHP’li Milletvekili Ali Öztunç, verdiği soru önergesinde mağazaların ‘Kuyruklar rahatsız ediyor’ gerekçesiyle mi kapatıldığını sordu.

Et ve Süt Kurumu mağazaları, 'kuyruklar rahatsız ediyor' diye mi kapatıldı? CHP’li Öztunç sordu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Et ve Süt Kurumu satış mağazalarının kapatılmasını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya verdiği yazılı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Öztunç, önergesinin gerekçesinde şunları kaydetti:

“Vatandaşa ucuz et ve süt ürünleri sağlamak amacıyla kurulmuş olan Et ve Süt Kurumu Türkiye genelindeki birçok mağazasını kapatmıştır. Ekonomik sıkıntıları derinden hisseden vatandaşlarımızın ucuz et almak için kapısında uzun kuyruklar oluşturduğu bu mağazaların kapatılması, evine bir nebze ucuz et alabileceğini düşünen vatandaşımızı büyük hayal kırıklığına uğratmıştır.”

"ÜLKE GENELİNDEKİ MAĞAZALARIN KAPATMA GEREKÇELERİ NEDİR”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

-Et ve Süt Kurumunun 2017 yılında ülke genelinde faaliyet gösteren franchisee satış mağazalarıyla olan sözleşmelerini iptal ettikten sonra kendi bünyesinde bugüne kadar açtığı mağaza sayısı kaçtır?

-Bu açılan mağazalardan kaç tanesi kapatılmıştır? Et ve Süt Kurumunun ülke genelindeki mağazalarını kapatmasının gerekçeleri nedir?

-Et ve Süt Kurumu satış mağazalarının önünde vatandaşın uzun kuyruklar oluşturmasının hükümet kanadında rahatsızlık yarattığı ve bu nedenle mağazaların kapatıldığı iddiaları doğru mudur?

-Et ve Süt Kurumunun 2017 yılından bugüne yıllar itibariyle kar- zarar durumu nedir?

-Et ve Süt Kurumunun Genel Merkezi için aylık ödenen kira bedeli nedir?

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