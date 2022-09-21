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Perinçek Esad’a küstü. Suriye "gelmeyin" deyince ateş püskürdü

Şam yönetiminin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın Şam'a yapacakları ziyareti iptal ettiği ortaya çıktı. Perinçek, ateş püskürdü. Vatan Partisi’nin televizyonu olan Ulusal Kanal’da açıklama yapan Perinçek, "hükümet içindeki Amerikancı unsurların" rol oynamış olabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:30
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Şam yönetimi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ziyaretini iptal etti

Perinçek Esad’a küstü. Suriye ''gelmeyin'' deyince ateş püskürdü
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen ay yaptığı "Muhalif Suriyelilerle rejim arasında barış için destek oluruz" açıklaması sonrası, Suriye'nin davetiyle Vatan Partisi olarak bir heyet halinde Şam'a gidip rejimle görüşeceklerini ifade etmişti.

Şam' gidecek heyette AKP'de disipline sevk edilmesi sonrası istifa ederek Vatan Partisi'ne katılan iş insanı Ethem Sancak'ın da olacağı da açıklanmıştı.

Ziyaretin Şam'a gideceğini, ilk olarak Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı duyurmuş, 10-15 gün içinde ziyaretin yapılacağı söylenmişti.

Yapılacağı düşünülen Şam ziyareti Şam rejimi tarafından ertelendiği ortaya çıktı. Ziyaretin iptal edilmesinin sebebinin Şam rejimi ile Türkiye arasında istihbarat birimleri seviyesinde başlayan görüşmeler olduğu ifade edildi.

PERİNÇEK: AMERİKANCI KANADINDAN MÜDAHALESİ

Perinçek, Vatan Partisi’nin televizyonu olan Ulusal Kanal’da katıldığı yayında ziyaretin bir süre ertelendiğini ve bunda "hükümet içindeki Amerikancı unsurların" rol oynamış olabileceğini aktardı.

Ertelenmeye gerekçe olarak Esad'ın bazı yurt dışı ziyaretlerini gösterdiğini söyleyen Perinçek ayrıca, "hükümet içindeki Amerikancı kanat" tarafından Şam yönetimine "önce bizimle görüşün sonra Perinçek’lerle" dayatmasının yapıldığını öne sürdü.

Şam yönetiminin Türkiye ile ilişki kurmak isteğini kabul etmiş olabileceğini söyleyen Perinçek, herhangi bir tarih vermediği ziyaret sırasında bunu Şam idaresine soracağını belirtti.

Perinçek'in açıklamalarındaki tam ifadeler şu şekilde:

"Suriye ziyaretimiz olacak, oradan tarih bekliyoruz. Suriye devletinden 'Beşar Esad'ın bazı uluslararası gezileri olacak. O geziler sırasında gelmenizi doğru bulmuyoruz. Beşar Esad'la görüşmenizi istiyoruz' dediler. Bu bakımdan onların talebi üzerine Suriye ziyaretimiz ertelendi.

Ama bakın burada başka bir şey daha oldu. Aynı Türkiye-Rusya ilişkilerde olduğu gibi Vatan Partisi'nin Suriye ilişkilerine de Tayyip Erdoğan hükümetinin Amerikancı kanadından birtakım müdahaleler geldi.

Suriye devletine diyorlar ki, 'bizimle görüşmeden önce Doğu Perinçek'lerle görüşmeyin. Önce bizle görüşün ondan sonra Doğu Perinçek’lerle görüşün.

"ABDULLAH GÜL KALINTILARI VAR"

Yani Türkiye'nin menfaatini düşünen değil Vatan Partisi'yle rekabet içindeki Amerikancı güçler bunlar. Türkiye-Suriye ilişkilerini de denetim altına alacaklar. Yani engelleyecekler, bozacaklar, bozguncular. Tabii Suriye devleti de Türkiye devletiyle ilişki kurmak istediği için onlardan gelen bu talep karşısında ertelemiş olabilir. Kendilerine soracağız bunu. Bunu yeni öğrendim.

Hem Türkiye-Rusya ilişkilerini sabote etmekte Atlantikçiler var. Abdullah Gül kalıntıları var, Babacan kalıntıları var, Davutoğlu kalıntıları var. Hem de Türkiye-Suriye ilişkilerini sabote etmekte aynı unsurlar var.

PROGRAMIN KESİTLERİ ULUSAL KANAL'IN SİTESİNDEN KALDIRILDI

Perinçek'in sözleri yayın sırasında ve ertesi sabah Ulusal Kanal'ın sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Ancak paylaşımlardaki linklere tıklandığında Ulusal Kanal'ın sitesindeki içeriklere ulaşılamadığı görüldü."

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M. T
21.09.2022 15:03
Belki Çinliler engellemiştir .  
 
mmt
21.09.2022 14:55
perinçek hatalıdır ama hain değildir.kimin lafı olabilir.  
 
A Aydın
21.09.2022 14:52
Mercimek de kendini nimetten sayıyormuş.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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