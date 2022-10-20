Flaş.. Flaş... Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi

Siyah beyazlı kulübün üyelerinden ünlü iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı. Ajansspor'un haberine göre Disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti!

Sancak, Beşiktaş hakkında 15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Sancak: TMSF'ye düşerse Beşiktaş'a alırım

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlarken konu Beşiktaş'a gelince Sancak, büyük tartışma yaratan şu sözleri sarf etti: "Tüm kulüplerin borcu inanılmaz seviyede. Bu derneklerle falan yönetilecek bir iş değil artık. endüstriye uygun bir şirketleşme olursa ve bir gün Allah korusun, TMSF'ye düşerse Beşiktaş, ihaleye girip alacağım. Bir konsorsiyum oluşturacağım. Beşiktaş'ı Asya'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonu haline getireceğim."

Yamantürk ve Akpınar'dan açık tavır

Ajansspor, Ethem Sancak'ın Beşiktaş'ın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) düşebileceğini söylemesine vurgu yaparak konuyu manşete taşıdı. Haber sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve ardından da Beşiktaş camiasından Sancak'a tepkiler gecikmedi. Beşiktaş Divan Kurulu Tevfik Yamantürk ile Beşiktaş Disiplin Kurulu Ahmet Akpınar, Sancak'ın kulüpten ihracı taleplerine destek vereceklerini açıkladı.

Çebi: TMSF'ye düşme şansı sıfır

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Sancak'a tepki göstererek, "Beşiktaş 120 yıllık kulüp. Diğer kulüplerle yorum yapmam ama benim kulübümüm TMSF’ye düşme şansı sıfır. Eğer birilerinin böyle bir beklentisi varsa boşuna bekler. Taraftar böyle bir şeye müsaade etmez” dedi.