20 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Flaş.. Flaş... Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi

Flaş.. Flaş... Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi

Beşiktaş Disiplin Kurulu, çok önemli bir karar aldı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:45
Takip Et

Son dakika... Beşiktaş Disiplin Kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti

Flaş.. Flaş... Ethem Sancak Beşiktaş'tan ihraç edildi
+
Aa
-

Siyah beyazlı kulübün üyelerinden ünlü iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı. Ajansspor'un haberine göre Disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti!

Sancak, Beşiktaş hakkında 15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Sancak: TMSF'ye düşerse Beşiktaş'a alırım

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlarken konu Beşiktaş'a gelince Sancak, büyük tartışma yaratan şu sözleri sarf etti: "Tüm kulüplerin borcu inanılmaz seviyede. Bu derneklerle falan yönetilecek bir iş değil artık. endüstriye uygun bir şirketleşme olursa ve bir gün Allah korusun, TMSF'ye düşerse Beşiktaş, ihaleye girip alacağım. Bir konsorsiyum oluşturacağım. Beşiktaş'ı Asya'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonu haline getireceğim."

Yamantürk ve Akpınar'dan açık tavır

Ajansspor, Ethem Sancak'ın Beşiktaş'ın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) düşebileceğini söylemesine vurgu yaparak konuyu manşete taşıdı. Haber sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve ardından da Beşiktaş camiasından Sancak'a tepkiler gecikmedi. Beşiktaş Divan Kurulu Tevfik Yamantürk ile Beşiktaş Disiplin Kurulu Ahmet Akpınar, Sancak'ın kulüpten ihracı taleplerine destek vereceklerini açıkladı.

Çebi: TMSF'ye düşme şansı sıfır

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Sancak'a tepki göstererek, "Beşiktaş 120 yıllık kulüp. Diğer kulüplerle yorum yapmam ama benim kulübümüm TMSF’ye düşme şansı sıfır. Eğer birilerinin böyle bir beklentisi varsa boşuna bekler. Taraftar böyle bir şeye müsaade etmez” dedi. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
1
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
2
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Kerem Ökten gece yaklaşan büyük tehlikeyi açıkladı. La nina kışının yaşanacağını söyledi. ''Herkes dikkatli olsun'' diyerek uyardı
3
﻿Kerem Ökten gece yaklaşan büyük tehlikeyi açıkladı. La nina kışının yaşanacağını söyledi. ''Herkes dikkatli olsun'' diyerek uyardı
﻿Kerem Ökten gece yaklaşan büyük tehlikeyi açıkladı. La nina kışının yaşanacağını söyledi. ''Herkes dikkatli olsun'' diyerek uyardı
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
4
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
5
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
6
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
7
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Gümrük muhafazadan kaçakçılara uluslararası operasyon
﻿Gümrük muhafazadan kaçakçılara uluslararası operasyon
﻿Gümrük muhafazadan kaçakçılara uluslararası operasyon
﻿Kimler, neden akapunktur yaptırabilir?
﻿Kimler, neden akapunktur yaptırabilir?
﻿Kimler, neden akapunktur yaptırabilir?
﻿Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 279 personel alacak
﻿Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 279 personel alacak
﻿Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 279 personel alacak
﻿40 yaşından sonra ihmal edilmemesi gereken 10 test
﻿40 yaşından sonra ihmal edilmemesi gereken 10 test
﻿40 yaşından sonra ihmal edilmemesi gereken 10 test
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.