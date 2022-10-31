Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'u yerli üretimden sağlıyoruz” dediği tweet hesaptan silindi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bu tweeti alıntılayarak “Madem tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim Neden 5 ilaçtan biri eczanede yok? İlaç fiyatlandırması neden Euro kuruna bağlı? İthal ilaca ödenen TL oranını da söyleyin bakalım. Derdiniz tasanız algı yönetimi!” diyerek Erdoğan'ı etiketleyerek bir dizi soru yöneltmişti.

Ancak bu sorularla dolu tweete yanıt gelmediği gibi tweetin silindiği görüldü.

Alıntılanan tweetin altında “Sahibi tarafından silinmiştir” ibaresinin bulunduğu görüldü.

Erdoğan silinen tweetinde “Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'u yerli üretimden sağlıyoruz” diyordu. Silinen Tweet'in devamında ise “Covid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasındayız” deniliyordu.

Bulut daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Sorulara cevap vermek yerine tweet silmek daha kolay tabi" ifadelerini kullandı.