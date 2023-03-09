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E-Ticaret sitesi verdiği sözü tutmadı. Her yerde bangır bangır reklam yapıyorlar. Hani 'Aynı Gün Teslimat' deniliyordu

Amazon'dan acil ihtiyacı için 'Aynı gün sipariş aynı gün teslimatla' siparişini veren müşteriye kargo ulaşmadı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:06
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E-Ticaret sitesinde büyük skandal: 'Aynı Gün Teslimat' denildi mağdur oldu

E-Ticaret sitesi verdiği sözü tutmadı. Her yerde bangır bangır reklam yapıyorlar. Hani 'Aynı Gün Teslimat' deniliyordu
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  YENİÇAĞ/ Gülsüm ACIYAN - ÖZEL HABER

 

 Dünyanın en büyük e-ticaret platformları arasında yer alan, günlük yaşamdaki ihtiyaçları hızlı bir şekilde sağlamayı amaçlayan ve süreci kolaylaştırmayı hedefleyen ABD'li alışveriş sitesi Amazon'da büyük skandala imza atıldı. 

  ABD'li alışveriş sitesi Amazon, 'Aynı gün sipariş, aynı gün teslimat' sloganı ile yola çıktığı bir müşterisinin siparişini teslim etmedi.

  Müşteri, Amazon'a bağlı AGT (Aynı gün teslimat) kargo firmasını defalarca arayıp 'Ben işyerimdeyim ve sizi bekliyorum' diyerek   çağrı bildirimi bırakmasına rağmen sipariş ulaştırılamadı.

    "DAĞITIMA ÇIKILDI"

  Ancak, AGT (Aynı gün teslimat) kargo firmasında sipariş güncellemelerine bakıldığında saat 17:54'i gösterdiğinde 'Dağıtıma çıkıldı'   olarak gösteriyordu. 

Müşteri dağıtıma çıkan ürünleri için 5'te çıktığı işyerinde saat 9'a kadar siparişini bekledi.

"KARGONUZ YARIN SABAH İÇİN UYGUN GÖRÜLDÜ"

9'a kadar beklediği saatin sonunda AGT (Aynı gün teslimat) kargo firmasına ait müşteri temsilcisini arayan müşteri, şu diyalogla karşı karşıya kaldı: 

"Sipariş bilgilerinizi görüntülediğimde buranın bir işyeri olduğu ve kargonuzu dağıtıma çıkan kargocunun bu yüzden yarın sabah için teslimat uygun görüldü" denildi. 

Müşteri, mağduriyet yaşadığını ve kargosunun o gün içerisinde ulaşmasını istediğini söylediğinde kargocu için gerekli yaptırımlar yapılacağını ancak siparişin ulaştırılamayacağı yanıtını aldı.

Öte yandan, aciliyetini belirttiği halde mağdur olan müşteri, siparişini saatlerce beklediğiyle kaldı.

Müşteri temsilcisiyle ve müşteri arasında geçen diyalog sonrası işyerine ulaşmayan kargo için sipariş güncellemelerinde  saatler 21:40'ı gösterdiğinde ise "Teslimat girişiminde bulunuldu" notu düşüldü.

Kargocunun 'İşyeri için belirtilen saatlerde getirilir' demesi üzerine sipariş bilgilerini kontrol eden müşterinin Amazon'da yer alan sitede işyeri için herhangi bir saat belirtmediği görüldü. 

'AYNI GÜN TESLİMAT' SİTEDE BÖYLE YER ALDI

Amazon'un sitesinde yer alan bir açıklamasında ise "Ürünlerinizin çoğunu aynı gün, 17.00 - 22.00 arasında (sipariş zamanına ve operasyonel müsaitliğe bağlı olarak) garantili teslimat süresi içinde teslim alabilirsiniz." yazdığı görüldü. 

Amazon'un sitesinde yer alan 'Aynı Gün Teslimat' başlıklı yazı ise dikkat çekti: 

"Aynı Gün seçeneğini seçtiğinizde ürünleri teslim ederiz.

Türkiye'de sadece İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara'nın belirli bölgelerine, özellikle acil gönderiler ve nitelikli ürünler için, Aynı Gün Teslimat hizmeti sunuyoruz. Ürünlerinizin çoğunu aynı gün, 17.00 - 22.00 arasında (sipariş zamanına ve operasyonel müsaitliğe bağlı olarak) garantili teslimat süresi içinde teslim alabilirsiniz.

Aynı Gün Teslimat seçeneği yalnızca Amazon tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerlidir; Amazon Pazaryeri satıcıları tarafından satılan ve gönderilen ürünler için geçerli değildir.

Amazon hesabınızda oturum açtıysanız ve varsayılan adresiniz Aynı Gün Teslimat için uygun bir adres ise, ürün detay sayfasında Aynı Gün Teslimat seçeneğinden yararlanabilmek için ne kadar süreniz kaldığını gösteren bir sayaç görürsünüz. Süre geçmişse, kullanabileceğiniz diğer kargo seçenekleri gösterilir.

Varsayılan adresinizi ayarlamak için Adreslerim sayfasına gidin.

Adreslerim
Teslimatlar, resmi tatil günleri hariç, Pazartesi-Cumartesi arasında yapılmaktadır. Bazı şehirlerde Pazar günü de teslimat yapılır.

Aynı Gün Teslimat hizmeti sadece İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara'daki belirli adresler için geçerlidir. Siparişinizi vermeden önce, ödeme sırasında, posta kodunuzun Aynı Gün Teslimat için uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz."

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