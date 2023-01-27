Dolandırıcılıkta yeni yöntem. Kargo şirketleri neden bu düzene alet oluyor?

Erdem AVŞAR - ÖZEL HABER

İnternette ve sosyal medya mecralarında reklam vererek vatandaşı indirim var bahaneleriyle kendi sahte internet sitelerine çeken dolandırıcıların yeni yöntemi şaşırttı.

aleynatekstilonline isimli bir internet sitesinde uygun fiyatlı denilebilecek mont ve kabanlar vatandaşı dolandırıcıların ağına çekti.

Fiyatları 450 TL ile 500 TL arasında değişen kabanları sipariş veren vatandaşlar ise kendilerine ulaşan paketleri açtıklarında büyük hayal kırıklığına uğradı.

Kaban sipariş veren vatandaşlara dolandırıcının firma tarafından saçma, basit ve kullanılamaz durumda olan bir kıyafet gönderdiği ortaya çıktı.

Söz konusu firma telefonlara asla geri dönüş yapmazken, kargo şirketine verdiği ve sitede yer alan adresler ise herhangi bir sanayi sitesinde olayla alakası olmayan bir firmayı gösteriyor.

Muhtemelen bu firmanın da durumdan haberi yok. Adresleri ve itibarları dolandırıcılığa karışıyor. işi garibi kargo şirketleri işin içinde para olmasına rağmen bu firmaları adresleri doğrulamıyor. Doğrulayamıyor...

KARGO ŞİRKETLERİ DE ALET OLUYOR

İşin kötü tarafı ise “kapıda ödeme” seçeneği nedeniyle kargo şirketleri de bu dolandırıcılara alet oluyor.

Dev kargo şirketleri karşısındaki şirketin ne olduğuna dikkat etmeden bu tarz alıcı ödemeli kargoları taşıyor.

Sipariş veren vatandaş ise parayı ödemeden kargonun içinden ne olduğuna bakamıyor.

Bakmak istediğinde ise kargocu tarafından reddediliyor.

“Parasını ödemeden bakamayacağı” söyleniyor.

Burada tabi kapıya kadar gelen kargocunun bir suçu yok.

Lakin sistem vatandaşın dolandırılmasına adeta çanak tutuyor.

Marka fark etmeksizin her kargo şirketinde durum bu.

Zorunlu bir düzenleme ile kargo şirketleri ya ne olduğu belli olmayan dolandırıcı olma ihtimali olan şahıs ve şirketlerden bu şekilde kargo kabul etmeyecek ya da şeffaf paketleme zorunluluğu ile vatandaş dolandırılmaktan kurtarılacak.

Yıllardır teknoloji ve tekstil alışverişlerinde binlerce vatandaş bu dolandırıcıların tuzağına düşüyor ancak ne bakanlık ne de kargo şirketleri bir önlem alma yoluna gitmiyor.

Ticaret Bakanlığı ve kargo şirketlerinin bu işe bir dur demeleri lazım.

Bu durumda ya Ticaret Bakanlığı'nın ya da bu işe ister istemez alet olan kargo şirketlerinin vatandaşın mağduriyetini gidermesi gerekir.

Yoksa dolandırıcı dolandırma devam edecek...