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Kuryeler bahşiş verilmeyince böyle intikam alıyor. Şok iddia

Teslimat için asansörsüz apartmanlarına gelen bazı kuryelerin bahşiş alamayınca 'binanın doğal gaz ya da su vanasını kapatıp gittikleri' iddia edildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:01
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Bahşiş alamayan kuryelerin intikam için vanaları kestiği iddiası şok etkisi yarattı

Kuryeler bahşiş verilmeyince böyle intikam alıyor. Şok iddia
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Sipariş teslimi için asansörsüz binalara da giden kuryeler merdiven çıkıp, üzerine de bahşiş alamayınca akıllara durgunluk veren bir intikam yoluna başvuruyor.

İddiaya göre kuryeler siparişi teslim ettikten sonra bahşiş alamayınca kızıp evin doğal gaz ya da su vanasını kapatıp gidiyor. 

Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberinde yer alan iddiaya göre, son dönemde asansörsüz binalara sipariş götüren kuryeler, onca katı çıkıp bir de bahşiş alamayınca, çıkışta apartmanın doğalgaz ya da su vanasını kapatıyor.

ŞİRKETLERE ŞİKAYET TELEFONLARI GİDİYOR

Bu yüzden de doğal gaz şirketleri ya da belediyeye 'Suyumuz akmıyor', 'Gazımız kesildi' diye şikâyet telefonları geliyor.

Bu davranışın hikâyesini ise çoğunlukla kamera kayıtları ortaya çıkarıyor.

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cem d
25.11.2022 16:15
Memlekette Akıl tutulması yaşanıyor  
 
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