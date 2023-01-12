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  • PTT şubesine gelen kargodan canlı tavuk çıktı. Yumurtası da gezen tavuk yumurtası olacak

PTT şubesine gelen kargodan canlı tavuk çıktı. Yumurtası da gezen tavuk yumurtası olacak

Ankara'da bir PTT şubesine gönderilen çuvalın içinden 3 adet canlı tavuk çıktı. PTT çalışanları büyük şok yaşarken, tavukların fotoğrafı sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Birbirinden ilginç yorumlar hem düşündürdü hem güldürdü.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 08:55
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PTT şubesine gelen kargodan canlı tavuk çıktı

PTT şubesine gelen kargodan canlı tavuk çıktı. Yumurtası da gezen tavuk yumurtası olacak
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Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf kısa sürede viral oldu. Ankara'daki bir PTT şubesine gönderilen çuvalın içinden 3 adet canlı tavuk çıktı. 

PTT şubesine işlem yaptırmak için gelenler ile postane çalışanları tavukları görünce büyük şok yaşadı.

"Gıt gıt gıdak"layan tavukların fotoğrafının altına sosyal medyada onlarca yorum yapıldı.

İLGİNÇ YORUMLAR DÜŞÜNDÜRDÜ

İşte bu yorumlardan bazıları: 

Dikkatt bunu yollayan kişi oy kullanıcak!!

Şehirler arası Gezen tavuk

Yurtdisina kagit yollarken 5 kere sorgulaniyorum, nasil yaa?

Tavuklar mülteci olmalı 😂😂😂

Komşumuz kesicekti ben de kurtarmak için Ankara daki vegan arkadaşıma yolladım 🥹 yaşasın iyilik yaşasın tavuklu.

 

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yerli milli- İslamın en büyük düşmanlarından biri cehalettir.
12.01.2023 09:59
Bunların oy kullandığı kişiler seçilecek ve beni yönetecek. İmkansızlıklar nedeniyle okuyamayanlar hariç lise mezunu olmayanlar oy kullanmasın. Yoksa cahillerin seçtikleri iktidar oluyor.  
 
doğrucu davut
12.01.2023 09:02
TAVUKLAR HAYVAN DEĞİLMİ ? HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI NERDE :))  
 
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