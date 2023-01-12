PTT şubesine gelen kargodan canlı tavuk çıktı. Yumurtası da gezen tavuk yumurtası olacak

Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf kısa sürede viral oldu. Ankara'daki bir PTT şubesine gönderilen çuvalın içinden 3 adet canlı tavuk çıktı.

PTT şubesine işlem yaptırmak için gelenler ile postane çalışanları tavukları görünce büyük şok yaşadı.

"Gıt gıt gıdak"layan tavukların fotoğrafının altına sosyal medyada onlarca yorum yapıldı.

İLGİNÇ YORUMLAR DÜŞÜNDÜRDÜ

İşte bu yorumlardan bazıları:

Dikkatt bunu yollayan kişi oy kullanıcak!!

Şehirler arası Gezen tavuk

Yurtdisina kagit yollarken 5 kere sorgulaniyorum, nasil yaa?

Tavuklar mülteci olmalı 😂😂😂

Komşumuz kesicekti ben de kurtarmak için Ankara daki vegan arkadaşıma yolladım 🥹 yaşasın iyilik yaşasın tavuklu.