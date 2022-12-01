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Etiyopyalı isyancılar ağır silahlarını 3 Aralık'ta teslim edecek

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) varılan anlaşma neticesinde ağır silahlarını 3 Aralık'ta teslim edeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:52
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Etiyopyalı isyancı grup Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, ağır silahlarını 3 Aralık'ta teslim edecek

Etiyopyalı isyancılar ağır silahlarını 3 Aralık'ta teslim edecek
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AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, Etiyopya'nın Nairobi Büyükelçisi Bacha Debele Buta, yayımladığı görüntülü mesajda, TPLF'nin 17 Kasım için planlanan silah bırakmasının 3 Aralık'ta gerçekleşeceğini söyledi.

Buta, iki taraftan da asker yetkililerin her gün düzenli olarak görüştüğünü belirterek, ağır silahların 3 Aralık'ta teslim edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Addis Ababa hükümeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında 2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.

Anlaşma sonrası insani yardımların ulaştırılmaya başlandığı bölgede silahsızlanmaya ilişkin somut adım atılmamıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.

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