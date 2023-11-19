EURO 2024 elemelerinde gol yağmuru. 3 ülke daha garantiledi. Hollanda Weghorst'ya kazandı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya, İsviçre ve Hollanda finallere katılmayı garantiledi.

KAYNAK: AA
EURO 2024 elemelerinde gol yağmuru. 3 ülke daha garantiledi. Hollanda Weghorst'ya kazandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftası 7 maçla tamamlandı.

EURO 2024 Elemelerinin 9. haftasının üçüncü gününde B, D ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

B Grubu'nda Fransa, konuk ettiği Cebelitarık'a karşı büyük üstünlük sağlayarak rakibini 14-0 yendi. Grubun diğer maçında Hollanda, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finallere adını yazdırdı. Hollanda'nın golünü Weghorst attı.

I Grubu'nda Romanya, deplasmanda İsrail'i 2-1 yenerek finallere katılmayı garantiledi. Aynı grupta İsviçre ise konuk ettiği Kosova ile 1-1 berabere kaldı ve finallere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Fransa-Cebelitarık: 12-0

Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

D Grubu:

Ermenistan-Galler: 1-1

Letonya-Hırvatistan: 0-2

I Grubu:

Belarus-Andorra: 1-0

İsviçre-Kosova: 1-1

İsrail-Romanya: 1-2
(AA)

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