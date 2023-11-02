Kalp krizi geçiren Hollandalı futbolcudan flaş karar

Hollanda Eredivisie'de oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen karşılaşmasında NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost kalp krizi geçirmişti.

Mücadelenin 89. dakikası oynanırken Hollandalı oyuncu Bas Dost, orta sahada bir anda yere yığılmış ve sağlık ekipleri Hollandalı oyuncu için ilk müdahalede bulunmuştu.

Öte yandan Hollandalı oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.



İşte Dost'un açıklaması;

-Çok sayıda test yaptırdım. Doktorlar, kalp kasımda iltihap olduğunu söylediler. Sahada başarılı bir şekilde hayata döndürüldüğüm için çok şanslıydım. Nijmegen ve AZ Alkmaar doktorlarına minnettarım.



-Testler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu durumdan tamamen kurtulmam için dinlenmem gerekecek. Bu dinlenme sonrası geleceğim hakkında daha fazla fikir sahibi olacağım. Şimdilik futbola ara veriyorum. Bundan sonraki zamanımı ailemle geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar.

