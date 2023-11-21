EURO 2024 elemelerinde sürpriz sonuçlar. 3 ülke daha finalleri garantiledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftasına devam edildi.
Elemelerde son haftanın ikinci gününde, C, E ve H gruplarında 7 karşılaşma tamamlandı.
C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
E Grubu'nda Çekya, ağırladığı Moldova'yı Doudera, Chory ve Soucek'in ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.
H Grubu'nda ise Slovenya, konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'lik skorla geçerek EURO 2024'e katılan diğer takım oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Ukrayna-İtalya: 0-0
Kuzey Makedonya-İngiltere: 1-1
E Grubu:
Çekya-Moldova: 3-0
Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0
H Grubu:
Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0
Slovenya-Kazakistan: 2-1
San Marino-Finlandiya: 1-2
(AA)