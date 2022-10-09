Türkiye'nin EURO 2024 elemeleri grubu belli oldu. İşte rakipler

EURO 2024'te kura çekimi heyecanı yaşandı. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı dev turnuvada kura çekimi Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi. Türkiye kura çekimine 4. torbadan katıldı.
Kura çekimi, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İşte tüm takımların grupları;
A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs
B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık
C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya
E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus
J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn
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