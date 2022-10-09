Stefan Kuntz: Kuradan memnunuz

Stefan Kuntz'un kura değerlendirmesi şöyle:

"Diğer grupları da gördüğünüzde daha zor gruplar vardı. İlk etapta memnunuz. Ama önemli olan üzerinde iyi çalışmak ve bu gruptan turnuvaya katılabilmek. 6 ay içinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Çok genç bir takımımız var. Bunu olumlu kullanıp, istikrarlı bir şekilde üzerine çalışmamız gerekiyor. Üstüne koyabilirsek uzun vadeli başarılı olabiliriz. Son maçlardaki durumlardan dersimizi çıkardık ve bunlardan dersimizi çıkartıp önümüzdeki maçlara ona göre hazırlanacağız."