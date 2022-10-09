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Stefan Kuntz: Kuradan memnunuz

A Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, kurayı değerlendirdi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 15:12
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A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz EURO 2024 Elemeleri grubunu değerlendirdi

Stefan Kuntz: Kuradan memnunuz
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Stefan Kuntz'un kura değerlendirmesi şöyle:

"Diğer grupları da gördüğünüzde daha zor gruplar vardı. İlk etapta memnunuz. Ama önemli olan üzerinde iyi çalışmak ve bu gruptan turnuvaya katılabilmek. 6 ay içinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Çok genç bir takımımız var. Bunu olumlu kullanıp, istikrarlı bir şekilde üzerine çalışmamız gerekiyor. Üstüne koyabilirsek uzun vadeli başarılı olabiliriz. Son maçlardaki durumlardan dersimizi çıkardık ve bunlardan dersimizi çıkartıp önümüzdeki maçlara ona göre hazırlanacağız."

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Hi
9.10.2022 15:29
Kuntz derhal gönderilmeli başka yerli hoca bulunmalı onunla bu iş olmaz yerli şart  
 
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