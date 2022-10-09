TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den kura çekimi sonrası açıklamalar

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEĞİZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eşleşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Büyükekşi, "Gruptan çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, her şeyi başarırız. Türk milletinin tarihi birlik ve beraberlikle, başarılarla doludur. Genç bir Milli Takım var, tıpkı genç nüfusumuz gibi. Yurt içinde ve yurt dışında, gereken desteği vermeliyiz. Bu takım, hepimizin takımı.

Gereken desteği vermeliyiz. Türkiye bu başarıları geçmişte yaşadı. İnşallah yine Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Oyuncularımız, Milli Takımı yükseltmek için var gücüyle mücadele edecektir" ifadesini kullandı.

"AVANTAJLI BİR KURA ÇEKTİK"

Öte yandan TFF Başkanı, "Allah'a şükür avantajlı bir kura çektik. Bu işi başarma konusunda bir adım önde olacak. Türk Milli Takımı'nın, Türk milletinin başaramayacağı hiçbir şey yok! Türk milletine güvenin" diyerek konuşmasını tamamladı.