Acun Ilıcalı çark etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı çark etti

Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, söylediği "Ali Koç Aziz Yıldırım ile canlı yayına çıksın ben bir şey bilmiyorum" sözlerine açıklık getirdi. Ilıcalı, amacına ulaştığını ifade etti.

Fenerbahçe'de Başkan seçilen Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

''AMACIMA ULAŞTIM''
Telegol programında kullandığı bu sözlere açıklık getiren Ilıcalı, ''Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa ‘ben bir şey bilmiyorum’ dedim. Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar buradan da ‘ben bir şey bilmiyorumu’ almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım’ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç’la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz.'' dedi.

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