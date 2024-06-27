EURO 2024 Son 16 Turu eşleşmeleri kesinleşti

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EURO 2024 Son 16 Turu eşleşmeleri kesinleşti

2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı, Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının heyecanı sona erdi.

F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile rakip olan A Milli Takım, grubunu 6 puanla 2. sırada tamamladı.

Ay-Yıldızlılar Son 16 Turu'nda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Avusturya-Türkiye maçı 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak

6 grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi dört üçüncünün son 16 turuna yükseldiği EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)

İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)

Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)

Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)

İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)

Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)

Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)

İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)

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