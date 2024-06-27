EURO 2024 Son 16 Turu eşleşmeleri kesinleşti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının heyecanı sona erdi.

F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile rakip olan A Milli Takım, grubunu 6 puanla 2. sırada tamamladı.

Ay-Yıldızlılar Son 16 Turu'nda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Avusturya-Türkiye maçı 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak

6 grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi dört üçüncünün son 16 turuna yükseldiği EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)

İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)

Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)

Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)

İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)

Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)

Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)

İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)