Euro 30 lirayı bulunca gurbetçi kadın sordu: Türkiye’nin neresinde pahalılık var

ODA TV'nin haberine göre; Türkiye’de son zamanlarda artan enflasyon ve fahiş fiyatlar Türk halkının belini bükmüşken, sokak röportajına konuşan gurbetçi bir vatandaşın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sokağın gündemi isimli Youtube kanalına konuşan gurbetçi vatandaş, röportaj esnasında şu sözleri sarf etti:

“Ben yurtdışından geldim. Gerçekten Türkiye’dekiler Avrupa’dakilerden daha iyi yaşıyor. Evet biz gurbetçiler olarak ordaki paramız bizim için burda değerli, ama bizlerinde orda parası sizin şuan ki düşündüğünüz durumdan daha düşük bir durumda. Gerçekten Türkiye’nin hayatına bakıyorum herşey çok pahalı deniyor ama pastaneler dolu kafeler dolu, müzikhaneler dolu, herkesin herşeyi dört dörtlük paramız yok deniyor taksilere biniliyor. Biz gurbetçiler binemiyoruz. Ama burda gezen vatandaşlar binemiyor. Ben anlayamadım Türkiye’nin neresinde pahalılık var? Bakıyorum çevreye herkes modern herkes normal hayatta. Herkes en lüks şeyleri yiyor.”

TAKSİYE BİNEBİLMEK LÜKS OLDU

Gurbetçi vatandaşın "ekonomi kötü ama taksilere biniliyor" sözü sosyal medya kullanan vatandaşları bir hayli kızdırmış durumda. Vatandaşlar “Taksiye bile binmeyi bize lüks gören gurbetçilerin, her ay kullandıkları arabaları değiştirdikleri de bilinen bir gerçek.” Yorumlarında bulunuyor.