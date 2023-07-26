Sokaktaki vatandaş 50 yıl sonra Türkiye'de olacakları açıkladı. Spikerin bile ağzı açık kaldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İktidarın açık kapı politikası sebebiyle ülkemize her geçen gün binlerce kaçak giriyor. Ellerini kollarını sallayarak geçen bu kaçaklar ülkemizin kendi vatandaşı için ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturuyor.

Yine iktidarın oluşturduğu ekonomi yönetimiyle birlikte gelen enflasyon, cari açık, günden güne gelen zam haberleri ve vatandaşın kuruş hesabıyla geçinmeye çalışmasının altında eziliyor oluşu sokak röportajlarına yansıyor.

Bu kez bu durumlardan farklı olarak mikrofon uzatılan yaşlı bir vatandaş Türkiye'nin 50 yıl sonra yazacağı tarihi açıkladı. İktidar ve çevresini eleştiren vatandaş "bir ülkenin nasıl mahvedildiğini" söyledi.

Spiker bile yaşlı vatandaşın söyledikleri karşısında şaştı kaldı.

Mikrofon uzatılan yaşlı vatandaş Türkiye'nin 50 yıl sonra yazacağı tarihi şu sözlerle açıkladı.

"Bundan 50 yıl sonra tarih şunu yazacak: Hiçbir devlet bilgisi olmayan, ekonomiden zerre kadar anlamayan, etrafına topladığı şakşakçılarla Osmanlıcılık oynayarak bir ülkeyi nasıl mahvettiğini ve koskoca bir milletin bunu nasıl seyrettiğini yazacak"

İlaveTv'nin Youtube kanalında yayınlamış olduğu bu sokak röportajı sosyal medyada viral oldu.