Euro 30 lirayı geçti

Güne 29,91 liradan başlayan euro, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklaması sonrası 30 liranın üzerine çıktı.

Euro 30 lirayı geçti

Merkez Bankası’nın beklenti anketinin açıklanması sonrası piyasalar hareketlendi. Dolar kuru sabah saatlerine göre aynı seyirde kalarak 29,95 lira seviyesinde kaldı.

Ancak euro kuru Merkez Bankası’nın açıklaması sonrası hareketlendi. Güne 29,91 liradan başlayan euro, enflasyon tahmini sonrası 30,040 lirayı buldu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası Başkanı Erkan, yüzde 22.3 olan yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 58'e yükseltildiğini açıkladı.

2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9’dan yüzde 61,5’e çıktı.

Erkan, enflasyonun yükseliş göstereceğini ifade etti. Ayrıca 2024 enflasyon hedefinin yüzde 33, 2025 enflasyon hedefinin ise yüzde 15 olduğunu kaydedildi.

Erkan, ücret artışlarının maliyet artışlarına sebep olduğuna söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun 2024'ün ikinci yarısında düşeceğini iddia etti.

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