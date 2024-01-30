Euro Bölgesi kritik eşikten döndü

Kaynak: Bloomberght
Euro Bölgesi kritik eşikten döndü
Euro Bölgesi 2023'ün son çeyreğinde, iki çeyrek üst üste resesyonun eşiğinden döndü.

Euro Bölgesi’nde bugün büyüme rakamları takip edildi. Piyasalar Euro Bölgesi’nin ekonomisinde resesyon meydana gelebileceği ihtimalini bekliyordu.

Fakat Euro Bölgesi bu kritik eşikten dönerek beklentinin üzerinde büyüme gösterdi.

İtalya ve İspanya'da büyüme rakamları tahminlerin üzerinde gelirken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise geçen yılın son çeyreğinde daralma gösterdi.

Ekonomi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,1 daralma göstermişti.

Euro Bölgesi 4. çeyrekte yıllıklandırılmış olarak ise tahminlere paralel olarak yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

Almanya geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tahminlere paralel olarak yüzde 0,3 daraldı.

Ekonomi son çeyrekte yıllık bazda da beklentiye paralel yüzde 0,4 daralma gösterirken, enflasyon, yüksek enerji fiyatları ve zayıf dış talep ekonomik daralmada etkili unsur oldu.

IFO Enstitüsü 2024'ün ilk çeyreğinde Alman ekonomisi için yüzde 0,2 daralma öngörüyor.

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