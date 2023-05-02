Euro bölgesinde enflasyon oranı açıklandı

Euro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları açıklandı. Enflasyonda küçük bir artış olduğu belirtildi.

Euro bölgesinde enflasyon oranı açıklandı

Eurostats bugün yaptığı açıklamada, Euro bölgesindeki yıllık enflasyon oranının Mart ayındaki yüzde 6,9'dan sonra Nisan ayında yüzde 7'ye yükselerek art arda beş aylık düşüşten sonra küçük bir artış yaşandığını belirtti.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 7 OLDU

Euro Bölgesi’nde TÜFE, nisanda bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentileri, nisanda Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enfasyonun yüzde 0,9 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 13,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.

Gıdayı, yüzde 6,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5,2 ile hizmetler izlerken enerji ürünleri yüzde 2,5 geriledi.

LETONYA EN YÜKSEK ENFLASYON'UN YAŞANDIĞI ÜLKE OLDU

AB uyumlu verilere göre enflasyon, nisan ayında Letonya’da yüzde 15, Slovakya’da yüzde 14, Litvanya’da yüzde 13,3, Estonya’da yüzde 13,2, Avusturya’da yüzde 9,6, Slovenya’da yüzde 9,2, İtalya ve Hırvatistan’da yüzde 8,8, Almanya’da yüzde 7,6, Fransa ve Portekiz’de yüzde 6,9, Malta’da yüzde 6,5, Finlandiya’da yüzde 6,4, İrlanda’da yüzde 6,3, Hollanda’da yüzde 5,9, Yunanistan’da yüzde 4,5, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 3,8, Belçika’da yüzde 3,3 ve Lüksemburg’da yüzde 2,7 seviyesinde ölçüldü. (AA)

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