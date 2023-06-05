Euro ile emekli maaşı alan gurbetçi herkesi çıldırttı

Editör: Özge Ceren Çimen

Bir sokak röportajında gurbetçinin dedikleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Gurbetçi, ‘’Erdoğan’dan memnun musun?’’ sorusuna cevaben: ‘’ Memnunum. Hem de nasıl. Ne kadar pahalı yapsa da ona vereceğim. Getiriyorum dolar bozduruyorum, maaşım geliyor dışarıdan. Allah'a çok şükür. Allah bizi başka günlere bırakmasın. Herkeste para da var. Kim derse 'Açız', yalan söylüyor, kim derse 'Türkiye fakirdir', yalan söylüyor. Araba bulamıyoruz ki araba alayım. Her şey bol. Köprüler, yollar, hastaneler. Bu millet nankördür nankör’’ dedi.

Röportajın devamında ise gurbetçi, ‘’Ne kadar pahalı yapsa da ona vereceğim. Getiriyorum dolar bozduruyorum, maaşım geliyor dışarıdan’’ diyerek sosyal medyada tepki topladı.