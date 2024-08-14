Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu

Neslim Güngen "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" sözleriyle gündem olmuştu. Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini Gazeteci Emrullah Erdinç YouTube kanalında açıkladı.

Lüks yaşantıları ile dikkat çeken fenomenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen de tutuklanmıştı.

Yaklaşık olarak bir aydır tutuklu bulunan Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini ise Gazeteci Emrullah Erdinç’in YouTube kanalında detaylarıyla açıkladı.

KOĞUŞTA "HANIMAĞA" OLDU

Erdinç, Neslim Güngen 'Dilan Polat gibi olmayacağım' diyerek cezaevinde güçlü durmaya çalıştığını ayrıca cezavindeki yemekleri beğendiğinde yediğini beğenmediğinde ise karnını kantinden doyuruyorduğu söyledi.

ÖĞRENCİLERE SAHİP ÇIKIYOR

Neslim Güngen'ün koğuşundaki 3 üniversite öğrencisine de sahip çıkarak hesaplarına para yatırdığını aktaran Erdinç, bu durum duyulduğunda ise Güngen koğuşta "hanımağa" olarak adlandırılmaya başladığını belirtti.

GİZLİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

İnfaz koruma memurlarına da sorun çıkarmayan Güngen cezaevini adeta detoks kampı gibi görüyor. Erdinç, Güngen'in cezaevi yönetiminden sadece telefon uyarısı aldığını şu sözlerle açıkladı:

"Neslim Güngen haftada bir olan telefonla görüşme hakkını ilk eşinden olan kızı Ecrin Aydın'dan yana kullanmak istedi. Cezaevi yönetimi bu talebe izin vererek sesli konferans odasına götürdü. Güngen kızıyla görüşmesini tamamladıktan sonra kızından telefonu evde bulunan üçüncü kişiye vermesini istedi ve o şahsa evdeki televizyonları satmasının talimatını verdi.

CEZAEVİ YÖNETİMİNDEN UYARI ALDI

Ancak Güngen telefon görüşmesinin dinlendiğinden habersizdi. Kural gereği cezaevinden yapılan her görüşme sadece belirtilen kişi ile yapılabiliyor. Görevli bir personel ise görüşmeyi dinliyor ve kayıt altına alıyor. Güngen başka biriyle görüşmeye başlayınca telefon görüşmesi sonlandırıldı ve Güngen'e uyarı verildi"