Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından başlatılan fenomenler soruşturması kapsamın Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen de tutuklandı.

Neslim Güngen "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" sözleriyle gündem olmuştu. Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini Gazeteci Emrullah Erdinç YouTube kanalında açıkladı.

Lüks yaşantıları ile dikkat çeken fenomenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen de tutuklanmıştı.

Yaklaşık olarak bir aydır tutuklu bulunan Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini ise Gazeteci Emrullah Erdinç’in YouTube kanalında detaylarıyla açıkladı.

KOĞUŞTA "HANIMAĞA" OLDU

Erdinç, Neslim Güngen 'Dilan Polat gibi olmayacağım' diyerek cezaevinde güçlü durmaya çalıştığını ayrıca cezavindeki yemekleri beğendiğinde yediğini beğenmediğinde ise karnını kantinden doyuruyorduğu söyledi.

ÖĞRENCİLERE SAHİP ÇIKIYOR

Neslim Güngen'ün koğuşundaki 3 üniversite öğrencisine de sahip çıkarak hesaplarına para yatırdığını aktaran Erdinç, bu durum duyulduğunda ise Güngen koğuşta "hanımağa" olarak adlandırılmaya başladığını belirtti.

GİZLİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

İnfaz koruma memurlarına da sorun çıkarmayan Güngen cezaevini adeta detoks kampı gibi görüyor. Erdinç, Güngen'in cezaevi yönetiminden sadece telefon uyarısı aldığını şu sözlerle açıkladı:

"Neslim Güngen haftada bir olan telefonla görüşme hakkını ilk eşinden olan kızı Ecrin Aydın'dan yana kullanmak istedi. Cezaevi yönetimi bu talebe izin vererek sesli konferans odasına götürdü. Güngen kızıyla görüşmesini tamamladıktan sonra kızından telefonu evde bulunan üçüncü kişiye vermesini istedi ve o şahsa evdeki televizyonları satmasının talimatını verdi.

CEZAEVİ YÖNETİMİNDEN UYARI ALDI

Ancak Güngen telefon görüşmesinin dinlendiğinden habersizdi. Kural gereği cezaevinden yapılan her görüşme sadece belirtilen kişi ile yapılabiliyor. Görevli bir personel ise görüşmeyi dinliyor ve kayıt altına alıyor. Güngen başka biriyle görüşmeye başlayınca telefon görüşmesi sonlandırıldı ve Güngen'e uyarı verildi"

fdfde.jpg

fdfd-001.jpg

dsad.jpg

gfgf-001.jpg

dsfdf.jpg

dsds-002.jpg

233581.jpg

emrullah-erdinc-kimdir-2-sayfa-konugu-emrullah-16492649-4042-amp.jpg

İlgili Haberler
Fotoğrafını çeken kişiye adeta poz veren kedi güldürdü
Fotoğrafını çeken kişiye adeta poz veren kedi güldürdü
Ünlü fenomen yeni halini paylaştı
Ünlü fenomene büyük şok! 1,5 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Son Haberler
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı Gündem
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı
Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi Gündem
Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi
Antalya'da yaban domuzları şehre indi Gündem
Antalya'da yaban domuzları şehre indi
Son sözü Ronaldo söyledi Spor
Son sözü Ronaldo söyledi
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı Yerel Haberler
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat Gündem
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat