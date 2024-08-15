Dolarla satış yapıyorlardı: Ticaret Bakanlığı 4 milyon 654 bin TL'lik cezayı bastı!

Kaynak: İHA
Dolarla satış yapıyorlardı: Ticaret Bakanlığı 4 milyon 654 bin TL'lik cezayı bastı!

Yabancı para birimiyle satış yapması üzerine gerçekleştirilen denetimler neticesinde, Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan tarafından 4 milyon 654 bin 200 liralık idari para cezasının uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Antalya'da bulunan dinlenme tesislerinde bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Basın Müşaviri Fatih Uysan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, denetimler sırasında çeşitli hediyelik eşyalar, gıda ürünleri, içecekler, tekstil ürünleri ve deniz malzemeleri üzerinde fiyat etiketi eksikliği tespit edildi.

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Fiyat etiketi olan ürünlerde ise fiyatların avro ve dolar olarak belirlendiği görüldü. Yapılan bu tespitlerin ardından Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün denetim ekipleri, ilgili tesislere toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira tutarında idari para cezası uyguladı.

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