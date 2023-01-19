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Fenerbahçe Beko'dan Monaco zaferi

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Monaco'yu ağırladı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 23:15
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EuroLeague'de Fenerbahçe Beko Monaco'yu devirdi

Fenerbahçe Beko'dan Monaco zaferi
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THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'yu konuk etti.

Temsilcimiz rakibini 98-94 mağlup ederek 13. galibiyetini elde etti.

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