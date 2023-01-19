Fenerbahçe Beko'dan Monaco zaferi

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'yu konuk etti.
Temsilcimiz rakibini 98-94 mağlup ederek 13. galibiyetini elde etti.
THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'yu konuk etti.
Temsilcimiz rakibini 98-94 mağlup ederek 13. galibiyetini elde etti.
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