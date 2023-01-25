Fenerbahçe Beko Asvel'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşılaşacak.
Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde 7 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ASVEL ise averajla 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-63'lük skorla kazanmıştı.
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