Eurovision 2023'ün kazananı İsveç oldu

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsveç’i temsil eden Loreen kazandı.

Eurovision 2023'ün kazananı İsveç oldu

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; Tattoo isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün galibi oldu.

Loreen, 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da Euphoria isimli şarkısıyla galip gelmişti. 2023 zaferiyle birlikte Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmada iki kez galip gelen ikinci isim oldu.

Rusya’nın işgali nedeniyle 2022’nin kazananı Ukrayna yerine yarışmaya İngiltere’nin Liverpool kenti ev sahipliği yaptı.

Finlandiya’yı temsil eden Kaarija, Cha Cha Cha isimli şarkıyla 526 puan toplayarak ikinci geldi.

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
Uzman isim 'uzun zamandır bir faaliyet yok' diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz Güncel
Uzman isim 'uzun zamandır bir faaliyet yok' diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz
Milan'a Spezia darbesi Spor
Milan'a Spezia darbesi
Inter gol yağdırdı Spor
Inter gol yağdırdı
Real Madrid Getafe'ye acımadı Spor
Real Madrid Getafe'ye acımadı
Messi'nin ıslıklandığı maçta PSG 5 attı, Ajaccio küme düştü Spor
Messi'nin ıslıklandığı maçta PSG 5 attı, Ajaccio küme düştü
Sakarya’da 2 katlı ahşap evde yangın: Alevler geceyi aydınlattı Yaşam
Sakarya’da 2 katlı ahşap evde yangın: Alevler geceyi aydınlattı