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TRT efsane sunucusu Bülent Özveren yoğun bakımda. Eurovision ile özdeşleşmişti

Eurovision Şarkı Yarışması'nın efsane sunucusu Bülent Özveren yoğun bakıma kaldırıldı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:35
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:47
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Eurovision’un efsane sunucusu Bülent Özveren yoğun bakımda

TRT efsane sunucusu Bülent Özveren yoğun bakımda. Eurovision ile özdeşleşmişti
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Sebla Özveren eşi Bülent Özveren'in yoğum bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Sebla Özveren şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Bülent ÖZVEREN ani bir rahatsızlık nedeniyle #Çamsakura hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim"

Bülent Özveren, 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapmıştı.

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?
Televizyon sunucusu ve spor spikeri. 1943 yılında İstanbul’da doğdu. Sultan Ahmet İlkokulundan mezun olduktan sonra, orta öğrenimini Saint-Benoit Fransız Erkek Lisesinde, liseyi parasız yatılı olarak Galatasaray Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta iken ayrılıp Ege Üniversitesi İktisat Fakültesine geçti 1971 yılında buradan mezun oldu.

1964 yılında TRT’nin açtığı ilk “prodüktörlük” sınavlarını kazandı, ayrıca İstanbul Radyosu’ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965 tarihinde TRT İstanbul Radyosunda göreve başladı. 1966 yaz aylarında İzmir Radyosu’ndan aldığı davet üzerine İzmir’e gitti ve askerlik görevi dahil yedi yıl bu radyoda çalıştı.

1971 yılında deneme yayınına başlayan TRT İzmir Televizyonu’nda ilk canlı TV yayınları gerçekleştirdi. 1972 yılında TRT Haber Dairesi’nin açtığı “spor spikerliği” sınavını kazanarak diplomalı “spor spikeri” oldu.

Yedek Subay görevini tamamladığı 1974 yılı başından itibaren 6 ay süre ile Ankara Televizyonu’ndan pazar geceleri canlı olarak yayınlanan “Spor Stüdyosu” programlarını sundu. Aynı yıl Ankara’ya gitti ve TRT tarihinde ilk olarak başlatılan canlı sabah programlarını (Sabahtan sabaha) hazırladı ve sundu. Bu dönemde bir program önerisi ile TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına ilk kez katılmasını sağladı.

1975 yılından itibaren Ankara Televizyonu kadrolu yapımcı-sunucusu olarak yüzlerce canlı yayında görev aldı. 1981 sonbaharında İstanbul Televizyonu kadrosuna geçti ve bir yıl süre ile çalıştığı İstanbul’da “yarışma” programları hazırladı ve sundu. 1982 yılında TRT’den istifa etti ve sırası ile “Gelişim Yayınları”nda editör ve Cenajans raklam şirketinde “müşteri temsilcisi” olarak çalıştı.

Bülend Özveren, 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Penajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT’de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce “yarışma” programını hazırladı ve sundu. Aynı dönemde Eurovision Şarkı Yarışmaları Türkiye finalleri ve Avrupa finallerini naklen sundu. 1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, “TÜRVAK”ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa’da çeşitli kurslarda öğretmenlik görevini sürdürdü. 2002 yılı başında bir süre “EGE TV” genel müdürü olarak çalıştı.

Fransızca, İngilizce bilen Bülend Özveren halen İzmit Sanat Merkezi ve Başkent İletişim Merkezi’nde “spiker-sunucu” bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyor.

Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Türkçe Olimpiyatı'nı sundu. 2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanan “Bir milyon kimin” adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı.

Bülent Özveren, 2 Ocak 1970 tarihinden beri kendi gibi televizyoncu Sebla Özkantarcı ile evlidir.

 

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