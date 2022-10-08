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Eurovision Şarkı Yarışması'nın yeni adresi belli oldu

Eurovision 2022'yi, "Stefania" adlı şarkısıyla Ukraynalı rap müzik grubu Kaluş kazanmıştı. Organizatörler, Rusya'nın işgalinin ardından devam eden savaş nedeniyle dünyanın en büyük şarkı yarışmasının, kazanan ülke Ukrayna'da yapılamayacağına karar verildiğini duyurmuştu. Son olarak yarışmanın İngiltere'nin hangi şehrinde yapılacağı açıklandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 01:01
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Ukraynada yaşanan savaş nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışmasının yeni adresi İngiltere olmuştu son olarak yarışmanın Liverpool da yapılacağı açıklandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın yeni adresi belli oldu
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Avrupa Yayın Birliği (EBU) resmi sitesinden yaptığı açıklamayla,  İngiltere'nin bu yılki yarışmanın ikincisi olması nedeniyle bu ülkenin kamu yayın kuruluşu olan BBC ile görüşüldüğünü ve 2023 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nın İngiltere'de yapılmasına karar verildiğini açıklanmıştı.

YARIŞMANIN YAPILACAĞI ŞEHİR BELLİ OLDU

Ağustos ayında açıklanan bu kararın ardından hemen herkes yarışmanın İngiltere'nin hangi şehrinde yapılacağını merak ediyordu. 

Eurovision Şarkı Yarışması 2023'ün Liverpool'da yapılacağı açıklandı. Müzik yarışması sunucusu ve komedyen 59 yaşındaki Graham Norton, Cuma günü konuk olduğu The One Show'da Liverpool ve Glasgow'un geçen ay son iki şehir seçildikten sonra etkinliğin Birleşik Krallık'ta nerede gerçekleşeceğini açıkladı.

Komedyen Graham, "2023'te 67. Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak şehir Liverpool'dur" dedi.

 

 

 

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