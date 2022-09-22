TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı

Milli Takım maçlarını TRT 1'den izlemek isteyen birçok vatandaş, televizyonlarında TRT 1'in kararmasına tepki gösterdi. Maç başlar başlamaz TRT 1'in kararması birçok vatandaşın sinirlerini bozdu ve onlar da tepkilerini sosyal medya hesapları üzerinden gösterdi. Ardı ardına atılan tweetler konuyu gündemdekilerde üst sıralara taşıdı.

YAŞANAN FREKANS SORUNU NEDİR?

UEFA’nın şifresiz yayın hakları kapsamında maçın TRT 1’den izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. TRT 1 Milli Takım maçlarını uydu üzerinden yayın yapan kanallarından yayınlıyor. Normal karasal ve kablolu yayın ile çalışan televizyon kanallarında Milli Takım maçı yayınlanmıyor.

Hatta bazı uydu alıcılı televizyonlarda da Milli Takım maçı izlenemiyor. Bunun nedeni, uluslararası sözleşmeler olarak gösteriliyor. Bu nedenle uluslararası maçlar oynandığı zaman TRT 1 uydu üzerinden şifreli yayına geçiyor. Uydu alıcıları ayarlı olanlar milli maçı TRT 1'de canlı izleyebiliyor.

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