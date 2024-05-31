Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi

Kaynak: İHA
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi

Balıkesir'in Edremit ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda ev hanımlarından oluşan bir grup, Filistin'de yaşanan insanlık vahşetine dikkat çekmek için 10 gün boyunca sessiz kitap okuma eylemi başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla ev hanımlarından oluşan bir grup tarafından işgal altındaki topraklarda yaşanan zulme karşı sessiz bir eylem alanına dönüştü. Pınar Kaya önderliğindeki grup, 10 gün boyunca bireysel olarak sessiz kitap okuma eylemi yapacak.

Eylemin amacını açıklayan Pınar Kaya, Filistin'deki insanlık vahşetini gündeme getirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Kaya, "Filistin toprakları uzun süredir işgal altında. Kendi adıma bireysel bir farkındalık oluşturmak istedim çünkü bulunduğum Edremit'te bu konuda hiçbir şey yapılmadığını düşünüyorum. Her gün 18:00 ile 19:00 saatleri arasında 10 gün boyunca buraya geleceğiz ve sessiz kitap okuma eylemi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne sessizce dikkat çekmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

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