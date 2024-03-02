Ev sahibi kiracısını eşyalarıyla dışarı attı. Yağmacılar gelip beğendiği eşyaları götürdü

Kaynak: Haber Merkezi Ufuk Cingöz
Ev sahibi kiracısını eşyalarıyla dışarı attı. Yağmacılar gelip beğendiği eşyaları götürdü
İstanbul Esenyurt'ta, eşyaları ile birlikte evinden zorla çıkarılan kiracının başına gelenler endişe yarattı.

İstanbul Esenyurt'ta "Ne oldu bizim insanlığımıza? Ne oldu bizim vicdanımıza?" dedirtecek vahim bir olay yaşandı.

Adı belirlenmeyen bir ev sahibi, ekonomik sıkıntı yüzünden bir süredir kirasını ödeyemeyen kiracısını eşyalarıyla birlikte sokağa attı. Akrabalarıyla kiraya verdiği eve gelen ev sahibi, kiracısının evindeki eşyaları kapının önüne çıkardı. Çaresiz kalan kiracı, eşyalarını koyacak yer aramaya gittiğinde bu kez de yağmacılar ortaya çıktı. Bir anda eşyaların başına üşüşen gurup tencere, tava, masa, sandalye, halı gibi ne kadar eşya varsa aralarında paylaşmaya başladı. Gündüz vakti gerçekleşen bu vahim olaya kimsenin müdahale etmemesi hem üzüntü hem de şaşkınlık yarattı.

Yaşanan bu durum, son zamanlarda artan kiracı-ev sahibi anlaşmazlığının bir parçası gibi görünse de, olayın "yağma" boyutuna kadar tırmanması endişe yarattı.

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