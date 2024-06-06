Ev sahibinin hiç mi suçu yok

22 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 4 Haziran Salı günü Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Konuşmasını Türk insanının duygusuna hitaben yaptı.

Ben öyle anladım.

“Biz, 85 milyonun tamamının hükûmetiyiz.” dedi.

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Bunda bir şüphe var mı?

Bence yok.

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Yok da “85 milyonun tamamının hükûmetiyiz.” diyen iktidar, acaba 85 milyona;

Eşitlikte…

Hakkaniyette…

Sahiplenmede…

Ve hizmette aynı hassasiyeti gösterdi mi?

Gösteriyor mu, işte onda şüphelerim var.

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Hükûmet elbette; kendilerine oy versinler ya da vermesinler her vatandaşın hükûmetidir.

Bu çok açık ve çok net bir ifade.

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Ne var ki vatandaş, hükûmetinin herkese eşit ve adil davranılmasını ister ki sahiden bu konuda da kendi adıma tereddütlerim o kadar çok ki.

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AKP’NİN ve Cumhur İttifakının lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan açıklamasında, “Felaket tellallarına aldırmıyoruz, Fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz.” diyor.

Ana muhalefeti kastediyor ya, bu bence oldukça düşündürücü bir söylem!

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Burada halkımızın “Dost acı söyler ama doğru söyler.” deyişini paylaşacağım ve başka da bir şey söyleyemeyeceğim.

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“85 milyonun hükûmetiyiz” derken, felaket tellalları ve fitne tüccarları denilenleri de hasım olarak değil, ülkenin vatandaşı olarak kabul edip, kendilerine yönetilen eleştiriler konusunda o tellallara veya tüccarlara veyahut da kamuoyuna, kendilerine yönelik yapılan ithamlarla ilgili doğruları, ekranlarda SOMUT BİR ŞEKİLDE paylaşıverseler de hangi konuda felaket tellallığı, ya da fitne tüccarlığı yapıyor olduklarını bu millet daha net anlamış olsa, diyorum.

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Ayrıca da vatandaşının refah düzeyini yükselten çalışmaları karşısında birileri hükûmete neden felaket ve fitne tellallığı ya da tüccarlığı yapsın ki.

Hem yaptılar diyelim…

Sahiden hükûmetin yaptığı çalışmalar, vatandaşın yaşam düzeyini yükseltiyorsa, o felaket tüccar ve tellallarına kim inanır ki?

Kimse inanmaz!

Ama sahiden de bu ülkenin önemli bir kesimi açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor.

Çarşı pazar öyle diyor.

Keşke hükûmetin sayın üyeleri, çarşı pazarı şöyle bir geziverseler de felaket tellalları doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, vatandaşın kendisinden bir dinleseler.

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Sayın Erdoğan “Bizim için esas olan milletimizin takdiridir” diyor.

Bu da doğru.

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Demokrasilerde esas olan milletin takdiridir.

Son seçimde hükûmet ve Cumhur İttifakı tekmili birden sahada; yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmış olmalarına rağmen, 31 Mart’ta AKP’nin yereldeki liderlik koltuğunu vatandaş niye aldı altından?

Bunda ders çıkartılacak bir durum yok mu?

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Sayın Erdoğan, felaket tellallarına ve fitne tüccarlarına kulak verene kadar, acı çeken vatandaşın sesine kulak vermiş olsa, sanırım böyle bir konuşma hiç yapılmayacaktı, diye düşünüyorum.

Şimdilik başka da bir şey gelmiyor aklıma.