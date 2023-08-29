Ev sahibinin kiracıdan talep ettikleri say say bitmedi

Gaziosmanpaşa’da bir ev sahibinin kiracıdan talep ettikleri sosyal medyada gündem oldu.
Ev sahibi taleplerini 7 madde halinde listeledi.
İşte görenlerin gözlerinin fal taşı gibi açıldığı o maddeler:
1-)100 bin liralık ilk senet
2-)20.000 lira hava parası
Hava parası; evin içinde hali hazırda oturan kiracının evden çıkması için kiracıya verilen bir para. Ev sahibi bunu evini tutmak isteyen kiracıdan talep ediyor.
3-)Noterden tahliye taahhütnamesi
4-)20.000 lira depozito
5-) Abonelikler kiracının üzerine alınacak
6-)Tahliye sırasında ev boya badanalı teslim edilecek.
7-)20.000 lira kira
“SEVR ANTLAŞMASI MÜBAREK”
Ev sahibinin kiracıdan talep ettiği maddeler sosyal medyada büyük tepki görürken, bazı sosyal medya kullanıcıları “Sevr Antlaşması mübarek” yorumlarında bulundu.