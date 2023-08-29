Ev sahibinin kiracıdan talep ettikleri say say bitmedi

Gaziosmanpaşa’da bir ev sahibinin kiracıdan talep ettikleri sosyal medyada gündem oldu.

Ev sahibi taleplerini 7 madde halinde listeledi.

İşte görenlerin gözlerinin fal taşı gibi açıldığı o maddeler:

1-)100 bin liralık ilk senet

2-)20.000 lira hava parası

Hava parası; evin içinde hali hazırda oturan kiracının evden çıkması için kiracıya verilen bir para. Ev sahibi bunu evini tutmak isteyen kiracıdan talep ediyor.

3-)Noterden tahliye taahhütnamesi

4-)20.000 lira depozito

5-) Abonelikler kiracının üzerine alınacak

6-)Tahliye sırasında ev boya badanalı teslim edilecek.

7-)20.000 lira kira

“SEVR ANTLAŞMASI MÜBAREK”

Ev sahibinin kiracıdan talep ettiği maddeler sosyal medyada büyük tepki görürken, bazı sosyal medya kullanıcıları “Sevr Antlaşması mübarek” yorumlarında bulundu.