Ev sahibinin kiracıdan talep ettikleri say say bitmedi

İstanbul'da bir ev sahibinin evini tutmak isteyen kiracıdan talepleri pes dedirtti.

Ev sahibinin kiracıdan talep ettikleri say say bitmedi

Gaziosmanpaşa’da bir ev sahibinin kiracıdan talep ettikleri sosyal medyada gündem oldu.

Ev sahibi taleplerini 7 madde halinde listeledi.

İşte görenlerin gözlerinin fal taşı gibi açıldığı o maddeler:

1-)100 bin liralık ilk senet

2-)20.000 lira hava parası

Hava parası; evin içinde hali hazırda oturan kiracının evden çıkması için kiracıya verilen bir para. Ev sahibi bunu evini tutmak isteyen kiracıdan talep ediyor.

3-)Noterden tahliye taahhütnamesi

4-)20.000 lira depozito

5-) Abonelikler kiracının üzerine alınacak

6-)Tahliye sırasında ev boya badanalı teslim edilecek.

7-)20.000 lira kira

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“SEVR ANTLAŞMASI MÜBAREK”

Ev sahibinin kiracıdan talep ettiği maddeler sosyal medyada büyük tepki görürken, bazı sosyal medya kullanıcıları “Sevr Antlaşması mübarek” yorumlarında bulundu.

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