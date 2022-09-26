﻿Ev sahibinin zorla tahliye ettirdiği Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu korsan çıktı

Dairenin boşaltılmaması üzerine mahkeme kararıyla avukat ve polisler sözde başkonsolosluğa zorla girdi.

Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, ev sahibinin mahkeme zoruyla tahliye ettirdiği Pendik'teki 'Fahri Başkonsolosluk'la ilgili açıklama yaptı: Tabela ve bayrak bilgimiz olmadan asılmış, hükümsüzdür.

Geçen hafta, İstanbul Pandik'teki adresinden, daire sahibinin mahkeme kararıyla tahliye ettirmesiyle gündeme gelen 'Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu'yla ilgili resmi açıklama geldi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, yazılı bir açıklama yaparak İstanbul'da fahri başkonsolosluklarının bulunmadığını ifade etti.

DHA'nın aktardığına göre Büyükelçiliğin açıklaması şöyle:

- Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği'nin İstanbul'da Fahri Konsolosluğu bulunmadığından, söz konusu İstanbul Fahri Konsolosluğu gayri resmi ve yetkisizdir.

- Bahse konu haberde geçen Şahin Şimşek ve Alp Türkyılmaz Sri Lanka hükümeti tarafından yetkilendirilmediği halde ofis açmış ve yasal olmayan faaliyetlerde bulunmuştur.

- Söz konusu kişilerden Alp Türkyılmaz eski Sri Lanka Fahri Konsolosudur fakat görevi Mayıs 2022 ayında sonlandırılmıştır. Şahin Şimşek, elçiliğimiz tarafından tanınmamakla birlikte, kayıtlı bir çalışan değildir ve hiçbir yetkisi yoktur.

- Bu kişiler ofis açmak, vatandaşlık belgesi bulundurmak gibi görevlerine sahip değildir.

- Asılan tabela ve bayrak bilgimiz olmadan asılmış ve tamamen hükümsüzdür.

- Konuyla ilgili ismi geçen kişiler hakkında elçilik tarafından işlem başlatılmıştır.