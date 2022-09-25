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Ev sahibi başkonsolosluk binasını zorla boşalttı. Kapıyı sökerek içeri girdiler

Pendik'te bulunan Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu olarak kullanılan daireyi banka icrasından alan yeni sahibi, konsolosluk yetkililerinden daireyi boşaltmasını istedi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 22:51
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Kapıyı sökerek içeri girdiler. Ev sahibi başkonsolosluk binasını zorla boşalttı

Ev sahibi başkonsolosluk binasını zorla boşalttı. Kapıyı sökerek içeri girdiler
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Pendik'te bulunan Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu olarak kullanılan daireyi banka icrasından alan yeni sahibi, konsolosluk yetkililerinden daireyi boşaltmasını istedi. Dairenin boşaltılmaması üzerine mahkeme kararıyla avukat ve polisler başkonsolosluğa geldi.

DHA'nın haberine göre, konsolosluk görevlisi, avukat ve polislerin içeriye girmesini önlemek için kapıya sandalyelerle barikat yaptı. Kapıyı çilingir yardımıyla kıran ekipler daha sonra fahri başkonsolosluğun bulunduğu daireyi boşalttı.,

İddiaya göre, Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu daireyi banka icrasından alan yeni sahibi, konsolosluk yetkililerinden daireyi boşaltmalarını istedi. Dairenin boşaltılmaması üzerine konu mahkemeye taşındı. Mahkeme sürecinde dairenin boşaltılması yönünde karar alınması üzerine avukat ve polisler, tahliye işlemi için Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu'na geldi.

"TAHLİYE KARARI ULAŞMADI"

Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu Genel Koordinatörü Şahin Şimşek, kendilerine tahliyeyle ilgili kararının ulaşmadığını öne sürerek, avukat ve polislerin içeriye girmesini önlemek için kapıyı sandalyelerle barikat yaptı. Kapıyı açamayan polisler, bunun üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapının kırılması üzerine içeriye giren avukat, icra ve polis ekipleri dairenin tahliye işlemini gerçekleştirdi.

Tahliyenin hukuksuz bir şekilde yapıldığını savunan Şimşek, "Bir vatandaş, burayı avukatlarının vasıtasıyla satın almış. 3 milyonluk yeri şaibeli bir şekilde 800 bin liraya almış. Burayı aldıktan sonra tarafımıza hiçbir şekilde tebligat gönderilmedi. Bizim burada konsolos olduğumuzu bile bile, ne bir tebligat, ne bir resmi evrak gönderiyor. İcra yoluyla burayı satın alıyor. İcra Hukuk Mahkemesi'nden tahliye emrini çıkartıyor" dedi. Şimşek, "Şu anda konsolosluk olarak mağduruz. İstanbul'da yaşayan Sri Lanka vatandaşları var. Bunların evrakları var bizde. O evrakları binaya ait bir bölgeye attılar" ifadesini kullandı.

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