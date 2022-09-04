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Kiracıları tedirgin edecek zam talebi. Ev sahipleri uçtu

Ev sahiplerinin açtıkları tahliye davası ya da kira tespit davasında istenilen rakamlar rekor kırıyor.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 09:31
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Ev sahipleri davalarda yüzde 300 zam talebinde bulundu. Kiracılar tedirgin

Kiracıları tedirgin edecek zam talebi. Ev sahipleri uçtu
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Son zamanlarda fahiş kira artışı nedeniyle ev sahibi ve kiracı arasında krizler, problemler ve anlaşmazlıklar çıkıyor. Bazen ev sahipleri bazen de kiracılar bu problemleri çözmek için mahkemenin yolunu tutuyor.

Elde edilen bilgilere göre, ev sahipleri tahliye davası ya da kira tespit davası açabiliyor. Ancak bu yıl ev sahiplerinin talep ettikleri rakamlar rekor kırıyor. Kira tespit davasıyla 5 yılı dolduran kiracısı için ev sahibi yasal zam oranının yetersiz kaldığını düşünerek dava açıyor. Ev sahibi bu davası ile kira oranı yeniden belirleniyor.

Mal sahipleri veya ev sahipleri geçmiş yıllarda genellikle yüzde 50-100 arasında zam talep ederdi. Yani, 7 bin lira olan kiranın 10 ya da 12 bin lira olmasını isterdi.

YÜZDE 300'Ü BULDU

Şu an ise ekonomik kriz, enflasyon gibi gerekçeler gösterilerek istenen rakamlar rekor seviyeye ulaştı. Yani talep edilen zam oranı yüzde 300’ü buluyor. Böylece 5 bin lira olan kiranın 15 bin ve ya 13 bin liraya çıkmadı talep ediliyor.

Ancak ev sahibinin istediği rakam kabul edileceği anlamına gelmiyor. Uzmanların verdiği bilgiye göre, bilikişi bölgeye bakıyor, ev tipine bakıyor ve ortalama rakam çıkarıyor.

Eğer kiracı 10 yıldan fazla orada oturuyorsa yüzde 20, 10 yıldan az oturuyorsa yüzde 10 oranında hakkaniyet indirimi uygulanıyor.

EN FAZLA YÜZDE 15 ZAM SINIRI GETİRİLDİ

1 Temmuz 2023 tarihine kadar sözleşme yenileyecek kiracılara en çok yüzde 25 zam yapılabilir. Konut kiracılarını koruyan bu sınırlama sonrası davalar da arttı. Yüzde 25 oranını ya da kiracının önerdiği daha yüksek oranı kabul etmeyenler, eğer kiracısı 5 yılı geçtiyse tespit davası açıyor.

KİRA GÖÇÜ BAŞLAMIŞTI

Kira artışlarında yaşanan yüksek oranların ardından İstanbul'da kira göçü yaşandı.  Artışların yüzde 100’ü bulduğu Beşiktaş, Maltepe, Üsküdar gibi ilçelerden kiraların daha düşük olduğu Arnavutköy, Sancaktepe, Beylikdüzü, Esenyurt gibi ilçelere doğru göç hareketliliği başladı. 

Kira artışlarını yüzde 25’le sınırlayan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin bu hareketliliği düşüreceği belirtiliyor. Emlakçılar, “Bölgemizdeki kira ücretlerini öğrenmek için her gün vatandaşlarımız bizi arıyor. Şehir içindeki kira artışları halkı daha makul yerleşim yerlerine göç etmeye sevk ediyor” dedi.

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