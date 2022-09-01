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  • Afgan ev sahibi Gültekin Uysal'ı evden çıkardı. Afganistan’dan akrabam gelecek dedi

Afgan ev sahibi Gültekin Uysal'ı evden çıkardı. Afganistan’dan akrabam gelecek dedi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afgan ev sahibinin isteği üzerinde evini boşaltmak zorunda kaldı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:26
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:27
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Gültekin Uysal'ı Afgan ev sahibi Afganistan’dan akrabam gelecek diyerek evden çıkardı

Afgan ev sahibi Gültekin Uysal'ı evden çıkardı. Afganistan’dan akrabam gelecek dedi
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Kiralık ev sorunu gündemdeki yerini koruyor. Bazı illerin emlak odaları, ev sahiplerinin normal fiyata oturan kiracılarını çıkardıklarını ve dairelerini fahiş fiyata başka kişilere kiraya verdiklerini açıklamıştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ev sahibi "Akrabam gelecek” diyerek evden çıkardı.

Sözcü’nün haberine göre, İstanbul'da oturduğu evin sahibi, “Afganistan'dan akrabalarım gelecek” diyerek, evin boşaltılmasını istedi.

Uysal, Afgan uyruklu ev sahibi ile TÜİK'in yıllık ortalama kira artışları konusunda anlaşmıştı.

Ancak iktidarın bu yıl kiralara yüzde 25'den fazla zam yapılamayacağı kararının ardından ev sahibinin tutumu değişti.

“AFGANİSTAN’DAN AKRABAM GELECEK”

Yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi Uysal'ın evden çıkmasını istedi. “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” dedi.

DP lideri Uysal, bu gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu.

“BİZ DE TAŞINIYORUZ”

Uysal, “Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de ‘Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz” dedi.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Konunun hukuki yönünü açıklayan uzmanlar ev sahibinin kafasına göre kira oranını artırma lüksünün olmadığını söylemişlerdi. Uzmanlar tahliye nedenleri olmadan bir kiracının evden çıkarılamayacağını açıkladı. Uzmanlar, "Almanya'dan oğlum geldi" sözlerinde ev sahibinin bunu mahkemeye kanıtlaması gerektiğini söyledi. Öte yandan kiracılar ve ev sahipleri arasında da zaman zaman kanlı kavgalar, cinayetler yaşanıyor. 

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Nedim
1.09.2022 12:51
Yakında türkleri akrabam geliyor diye ülkeden kovacaklar. Yerli milli diye ülkeyi araplara sattılar.  
 
şabani
1.09.2022 12:47
yav kardeşim başka adam bulamadın mı.Afgan dan ev kiralıyorsun.  
 
Ne Mutlu TÜRKÜM diyene
1.09.2022 12:15
Vay vay vayki vay Afganlar yerli milli olmuş birden fazla gayrimenkul sahibi olmuşlar DP Genel Başkanı UYSALI Afganistan dan akrabası bahanesiyle tahliye ettirmiş yakında daha neler olur bekliyoruz .  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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