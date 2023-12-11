Ev sahipleri dikkat. Bu kuralı bilmeyen 1 milyon lira ceza ödeyecek. 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Airbnb’ye yönelik yapılan düzenlemeler 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni çıkan düzenlemeyle birlikte evlerini ünlük olarak kiraya vermek isteyenler artık ruhsat almakla yükümlü olacak.



1 MİLYON LİRAYA YAKIN CEZA

Kurala uymayanlara ise 1 milyon TL’ye yakın ceza kesilecek. Atılan bu adımın kira fiyatlarını da düşürmesi bekleniyor.

YENİ DÜZENLEME 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığının, vergi ödemeyen ve yasadığı birçok suçun işlendiği günlük kiralık evlerle ilgili düzenlemesi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Buna göre; evini günlük kiralamak isteyenlere ruhsat zorunluluğu getirilirken kurallara uymayanlara 1 milyon liraya yakın ceza uygulanacak.



BİR KİŞİNİN İTİRAZI YETERLİ OLACAK

Komşuların hepsinden muvafakatname alınması da zorunlu kılınırken, bir apartman sakinin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak. Bakanlığın sıkı denetimlerinin ardından emlak sektörü temsilcileri ceza yemek istemeyen kaçak evlerin ilandan kaldırıldığını ifade ediyor. Düzenlemenin devreye girmesi ile yasal olarak bu işe devam eden günlük kiralık ev sayısının 7-8 binlere kadar gerileceği belirtiliyor.



"DEVLET ÇOK BÜYÜK YAPTIRIMLAR UYGULAYACAK"

Emlakçılık işiyle uğraşan Murat Öz, çoğu günlük kiralık evin uzun döneme döndüğünü ifade ederek "Devlet çok büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu nedenle kaçak olarak işletilen daireler uzun kiralamalara döndü. Ev sahipleri bu riski göze almak istemiyor. Kısa kiralık evlerde 100 gün şartı var. Bu nedenle otel gibi çalışan evler ya vergisini ödeyerek bu işe devam edecek ya da uzun dönem kiralamaya dönecek" dedi.

KİRALIK EV SAYISI ARTACAK

Sisteme uzun vadeli kiralık evlerin girmesiyle kira fiyatlarının da düşebileceğini söyleyen Öz "Uzun yıllardır bu işten iyi para kazananlar oldu. Yüzde 25 zam sınırına da takılmak istemeyen evini günlük kiraya veriyordu. Şimdi bu kaçak evler uzun döneme dönünce kiralık ev ihtiyacı da karşılanmış olacak" diye konuştu.



"KAYIT DIŞI GELİRİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Turizm ruhsatıyla günlük ev kiralaması yapan Hatice Özdamar ise, her sektörden insanın bu işe yatırım yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Son 5 yıldır yatırım için ev alanlar günlük kiralama işine girdi. Hatta kiralık oturduğu evini kiralayanlar bile oldu. Devletin bu işe el atması her açıdan olumlu. En azından eve giren çıkan belli olacak. İşletmeler yaşanan yasa dışı olaylardan sorumlu olacak. Kayıt dışı gelirin önüne geçilecek"

PİYASLARDA NORMALE DÖNÜŞ BEKLENTİSİ

Hala piyasada yüzde 40 civarında kaçak günlük kiralık ev olduğunu söyleyen Özdamar "Yavaş yavaş azalıyor. Ancak yılbaşını bekleyenler var. Yasa yürürlüğe girse bile yılbaşı öncesi ve sonrası 1 haftalık süreyi kaçırmak istemiyor. Şubat ayı gibi piyasa normale döner" dedi. Öte yandan belediye ve valiliklere ruhsat başvuruları da artmış durumda. Bugün ilanda olan günlük kiralık evlerin yüzde 65'i İstanbul ve çevresinde yer alıyor.