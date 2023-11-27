Vakıflar kiraya yüzde 800 zam istedi. Erdoğan yüksek zam yapan ev sahibine "Sende hiç vicdan yok mu?" diye sormuştu

İktidarın, “Kira zamlarında yüzde 25’lik tavan” uygulamasının etkisizliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Hatay’daki konutlara yönelik kira artışı kararı ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan VGM’ye ait Kuğupark Konutları’nda yaşanan kira krizini gündeme getirdi.

KİRACIYA İHBARNAME

Edinilen bilgiye göre, Arsuz Karaağaç bölgesindeki VGM Kuğupark Konutları’nda ikamet eden yurttaşlar ile ortalama bin 800 TL ile 2 bin 400 TL arasında kira sözleşmesi yapıldı. Kiracılara, 19 Kasım’da bir ihbarname gönderildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatay Bölge Müdürlüğü imzası ile konutlarda ikamet eden bir yurttaşa gönderilen ihbarnamede, şu ifadeler kullanıldı: “Kira sözleşmesinin süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona ermektedir. 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arası yeni kira bedeliniz aylık 18 bin TL olan Rayiç Bedeli dikkate alınarak belirlenmiştir. Anılan kira sözleşmesinin aylık 18 bin TL bedel ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar devamı için gereğini rica ederim.”

KİRAYA FAHİŞ ZAM

İhbarnameye göre Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyetindeki taşınmazların kirasına yüzde 800 ile yüzde bin arasında zam yaptı. Karara tepki gösteren Kara, “Deprem sonrası büyük bir barınma ve konut ihtiyacının olduğu Hatay’da, devletin kendi kurumları tarafından yapılan bu fahiş zam, halihazırda oldukça yıkıcı bir depremi deneyimlemiş, sevdiklerini, evini ve işini kaybetmiş yurttaşlarımıza daha da acı yükler getirecektir” dedi. VGM’nin zam kararının diğer gayrimenkul sahiplerini de cesaretlendireceğinin altını çizen Kara, “Bu da Hatay’da daha da derinleşen bir konut krizine neden olacaktır” diye konuştu.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Hatay’daki yurttaşın sorunlarını TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Kara, VGM’nin bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

Ev sahiplerine yasal yollarla yüzde 25 sınırı getirilmesine rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi sebeplerle kendi bünyesindeki taşınmazlar için böyle bir zam oranına gitmiştir?

Tüm illerdeki taşınmazları için aynı zam oranlarını mı uygulamaktadır? Yoksa bu Hatay bölgesine ait özel bir uygulama mıdır?

Bu zam oranlarına karar verilirken ilgili diğer kurum, kuruluş ve Bakanlıklardan bilgi alınmış mıdır?

Yapılan kira artışı, piyasa standartlarına uygun mudur?

Kiracıların itiraz edebilecekleri, bu artışa karşı haklarını savunabilecekleri bir mekanizma oluşturulmuş mudur?

ERDOĞAN’DAN EV SAHİBİNE: İNSAF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, konut kiralarındaki yüksek artışa değindi. Kiracı bir yurttaş ile arasında geçen diyaloğu aktaran Erdoğan, "Dedi ki kiracıyım. 2 bin 500 lira veriyorum, şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın diyor. Şimdi, insaf!” dedi. Erdoğan, söz konusu ev sahibine, “Herhalde o da şimdi dinliyordur beni, sende vicdan var mı diye sormak durumundayım” sözleriyle seslenmişti.