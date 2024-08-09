Ev ve araba sahipleri için zorunlu olacak! Bir ay sonra devreye giriyor

Düzenleme: Ümit Karadağ
Ev ve araba sahipleri için zorunlu olacak! Bir ay sonra devreye giriyor

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlak ve ikinci el araç satışlarında güvenliği artırmak amacıyla 15 Eylül 2024’te devreye giriyor. Bu yeni sistem, ilan verenlerin kimlik bilgilerini ve ilan verme yetkilerini doğrulama zorunluluğu getiriyor.

EİDS, elektronik platformlarda ilan yoluyla taşınmaz veya ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlayan kişilerin kimlik bilgilerini ve ilana konu olan taşınmaz veya aracın pazarlama yetkisini doğrulayan bir sistem.

EİDS NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistem sayesinde, sahte ilanların ve dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

HEM SATILIK HEM DE KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARI İÇİN ZORUNLU

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, EİDS doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek. Bu uygulama, hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Ancak, günlük kiralık taşınmazlar ve tapusu bulunmayan taşınmazlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

15 EYLÜL 2024’TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Emlak işletmeleri, 15 Eylül 2024’ten itibaren EİDS üzerinden yetki belgesi alarak ilan verebilecekler. Yetki belgesi olmayan işletmeler, 1 Ocak 2025’ten itibaren ilan veremeyecek. Bu süreçte, taşınmaz sahipleri e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapabilecek ve yetki süresini uzatabilecekler.

YETKİSİZ KİŞİLERİN İLAN VERMESİ ENGELLENECEK

EİDS, sahte ilanların ve dolandırıcılıkların önüne geçerek, emlak ve ikinci el araç satışlarında güvenliği artırmayı amaçlıyor. Bu sistem sayesinde, ilan verenlerin kimlik bilgileri doğrulanacak ve yetkisiz kişilerin ilan vermesi engellenecek.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlak ve ikinci el araç satışlarında güvenliği artırarak, dolandırıcılıkların önüne geçmeyi hedefliyor. 15 Eylül 2024’te devreye girecek olan bu sistem, 1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu hale gelecek.

İlgili Haberler
Anketlerle ilgili acı itiraf! AKP’nin iki numarası Efkan Ala açıkladı
Ersan Şen 'Sen hakikaten cahilsin' dedi! Stüdyo karıştı
Devleti 100 milyon soyan tarikat hastanesi
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nu güldüren teklif
Son Haberler
Ev zencilerini açıklıyorum Gündem
Ev zencilerini açıklıyorum
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın rakibine golünü attı Spor
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın rakibine golünü attı
Anketlerle ilgili acı itiraf! AKP’nin iki numarası Efkan Ala açıkladı Gündem
Anketlerle ilgili acı itiraf! AKP’nin iki numarası Efkan Ala açıkladı
Ünlü oyuncu böyle rahatladı. Yeni sezon öncesi soluğu orada aldı Magazin
Ünlü oyuncu böyle rahatladı. Yeni sezon öncesi soluğu orada aldı
5G’de dev güvenlik açığı. Konuşmalarınız dinleniyor olabilir Teknoloji
5G’de dev güvenlik açığı. Konuşmalarınız dinleniyor olabilir
Bodrum Stadı'nın son hali görüntülendi Spor
Bodrum Stadı'nın son hali görüntülendi
Yenilebilir sarı altının kilosu gerçeğiyle yarışıyor! Sağlığa da faydası çok Yaşam
Yenilebilir sarı altının kilosu gerçeğiyle yarışıyor! Sağlığa da faydası çok