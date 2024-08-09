Ev ve araba sahipleri için zorunlu olacak! Bir ay sonra devreye giriyor

EİDS, elektronik platformlarda ilan yoluyla taşınmaz veya ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlayan kişilerin kimlik bilgilerini ve ilana konu olan taşınmaz veya aracın pazarlama yetkisini doğrulayan bir sistem.

EİDS NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistem sayesinde, sahte ilanların ve dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

HEM SATILIK HEM DE KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARI İÇİN ZORUNLU

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, EİDS doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek. Bu uygulama, hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Ancak, günlük kiralık taşınmazlar ve tapusu bulunmayan taşınmazlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

15 EYLÜL 2024’TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Emlak işletmeleri, 15 Eylül 2024’ten itibaren EİDS üzerinden yetki belgesi alarak ilan verebilecekler. Yetki belgesi olmayan işletmeler, 1 Ocak 2025’ten itibaren ilan veremeyecek. Bu süreçte, taşınmaz sahipleri e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapabilecek ve yetki süresini uzatabilecekler.

YETKİSİZ KİŞİLERİN İLAN VERMESİ ENGELLENECEK

EİDS, sahte ilanların ve dolandırıcılıkların önüne geçerek, emlak ve ikinci el araç satışlarında güvenliği artırmayı amaçlıyor. Bu sistem sayesinde, ilan verenlerin kimlik bilgileri doğrulanacak ve yetkisiz kişilerin ilan vermesi engellenecek.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlak ve ikinci el araç satışlarında güvenliği artırarak, dolandırıcılıkların önüne geçmeyi hedefliyor. 15 Eylül 2024’te devreye girecek olan bu sistem, 1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu hale gelecek.