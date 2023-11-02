Ev ve araç sahipleri dikkat! Bu ödemeyi yapmayı sakın unutmayın. Dün itibarıyla başladı

Kasım ayının dün başlamasıyla birlikte Emlak Vergisi ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin başladığı duyuruldu.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK

Ev ve araç sahiplerinin, ödemelerini yapabilmek için ilgili belediyelerin internet siteleri üzerinden veya belediye veznesine giderek ödeme seçenekleri bulunuyor.

Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabilecek.

ÖDENMEZSE NE OLACAK

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.