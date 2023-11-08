Cam balkonu olanlara kötü haber: Şikayet sonrası Yargıtay'dan ceza verildi

Cam balkon yaptıranlar için Yargıtay'dan ceza geldi.

Balkonunu kapattırıp cam balkon yaptırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir karara imza atıldı. Cam balkon yaptırmadan önce komşu onayı alınması gerektiği ortaya çıktı.

CAM BALKON YAPTIRMADAN ÖNCE DİKKAT

Binaların balkonları dış cepheden pay alması nedeni ile diğer odalardan farklı olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu bölgeler binanın ortak alanları arasında yer alır. Balkonlarda tadilat ve değişimlerde mutlaka apartmanda yaşayan kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izninin alınması gerekir. Bu iznin alınmaması durumunda ise cam balkon kaçak yapı haline gelir.

CAM BALKON YARGITAY KARARI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile cam balkon hakkında emsal karar açıklandı. Emsal karar şu şekilde:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur oldukları belirtildikten sonra ikinci fıkrada da kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı öngörülmüştür.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarının kaldırılarak mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır.

Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamayacağı gibi balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması veya tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez.

Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, balkonun daire içine alınmak sureti ile kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, ana taşınmazdaki kat maliklerinin %90'ının aynı yöntemle değişiklik yaptığı, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye maruz bırakacak nitelikte olmadığı gerekçeleri ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.