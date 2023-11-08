Cam balkonu olanlara kötü haber: Şikayet sonrası Yargıtay'dan ceza verildi

Balkonunu camla kaplatmak son dönemlerde adeta moda haline geldi. Tozdan, yağmurdan etkilenmek istemeyenlerin tercihi olan cam balkon hakkında Yargıtay'dan emsal bir karara imza atıldı. Yargıtay "Kat maliklerinin izni olmadan binada değişiklik yapılamaz" dedi.

Cam balkonu olanlara kötü haber: Şikayet sonrası Yargıtay'dan ceza verildi

Cam balkon yaptıranlar için Yargıtay'dan ceza geldi.

Balkonunu kapattırıp cam balkon yaptırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir karara imza atıldı. Cam balkon yaptırmadan önce komşu onayı alınması gerektiği ortaya çıktı.

CAM BALKON YAPTIRMADAN ÖNCE DİKKAT

Binaların balkonları dış cepheden pay alması nedeni ile diğer odalardan farklı olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu bölgeler binanın ortak alanları arasında yer alır. Balkonlarda tadilat ve değişimlerde mutlaka apartmanda yaşayan kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izninin alınması gerekir. Bu iznin alınmaması durumunda ise cam balkon kaçak yapı haline gelir.

CAM BALKON YARGITAY KARARI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile cam balkon hakkında emsal karar açıklandı. Emsal karar şu şekilde:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur oldukları belirtildikten sonra ikinci fıkrada da kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı öngörülmüştür.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarının kaldırılarak mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır.

Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamayacağı gibi balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması veya tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez.

Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, balkonun daire içine alınmak sureti ile kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, ana taşınmazdaki kat maliklerinin %90'ının aynı yöntemle değişiklik yaptığı, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye maruz bırakacak nitelikte olmadığı gerekçeleri ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

İlgili Haberler
Kentsel dönüşüm düzenlemesi yasalaştı: Salt çoğunluk yeterli olacak
Araç krizinde yeni gelişme. Geri geldi
Ev sahiplerine kötü haber: Bunu yapan kiracı evden atılamayacak
Ev ve araç sahipleri dikkat! Bu ödemeyi yapmayı sakın unutmayın. Dün itibarıyla başladı
Öne Çıkanlar
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü Siyaset
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
CHP’de Özgür Özel dönemi resmen başladı Gündem
CHP’de Özgür Özel dönemi resmen başladı
Edirne'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Gündem
Edirne'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Rashica'dan milli takım açıklaması. Bodo/Glimt maçı öncesi konuştu Spor
Rashica'dan milli takım açıklaması. Bodo/Glimt maçı öncesi konuştu
Bayrağın gönderden hiç inmediği yer: Anıtkabir Gündem
Bayrağın gönderden hiç inmediği yer: Anıtkabir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
Din istismarcılarının bir yalanı daha ortaya çıktı Gündem
Din istismarcılarının bir yalanı daha ortaya çıktı